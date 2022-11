Lando Buzzanca, quello che non sapete sulla vita privata dell’attore: i retroscena sul suo matrimonio a soli 16 anni

Lando Buzzanca oggi sta con la compagna Francesca Della Valle, ma alle spalle ha un lungo matrimonio cominciato in un modo molto particolare.

Nato a Palermo nel 1935, Lando Buzzanca è stato un importante protagonista del cinema italiano e recentemente è tornato alla ribalta per una serie di notizie riguardanti il suo stato di salute. L’attore siciliano infatti si trova all’interno di una Rsa in condizioni veramente difficili e è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Vediamo insieme le sue origini e la sua carriera.

Le origini e la carriera di Lando Buzzanca

Nato all’interno di una famiglia già impegnata in campo artistico con sia il padre che lo zio attori, dopo gli studi liceali nella sua città di nascita, si sposta a Roma dove frequenta l’Accademia Sharoff interessandosi ai corsi di recitazione.

L’attore siciliano inizialmente effettua dei lavori precari, poi inizia la sua carriera vera e propria nel mondo teatrale a cui segue quella cinematografica con la prima apparizione come comparsa nel film storico intitolato Ben Hur.

Lando Buzzanca in ospedale: “è uno scheletro, sfinito”

L’esordio ufficiale sul grande schermo di Lando Buzzanca è datato 1961 quando è uno degli interpreti di due film di successo intitolati Sedotta e abbandonata e Divorzio all’italiana. Nei suoi film ha interpretato in molte occasioni il “tipico maschio siciliano” e nel 1971 fu il protagonista del film Il merlo maschio che gli assicura grande notorietà ed il proseguo di una carriera nella quale ha avuto come partner attrici famose come Senta Berger, Catherine Spaak, Joan Collins, Barbara Bouchet e Claudia Cardinale.

A fine anni settanta la stella di Lando Buzzanca inizia a declinare e l’attore inizia a lavorare in radio, partecipando anche ad alcune fiction e programmi televisivi, oltre che saltuarie comparse in teatro.

Lando Buzzanca, tutto sul matrimonio a 16 anni

L’attore palermitano si è sposato molto giovane, a soli 16 anni, con Lucia Peralta e la coppia ha due figli, Mario e Massimiliano.

Sei anni fa una notizia che ha suscitato varie critiche da parte dei figli e dell’opinione pubblica, lo vede protagonista di una relazione con una donna di 35 anni più giovane di lui, Francesca Della Valle. Negli ultimi tempi anche il ricovero in ospedale dopo la caduta dalla sedia a rotelle sulla quale si spostava all’interno della Rsa.