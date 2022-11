Oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Dicembre 2022, mese di bilanci per amore, lavoro e salute. Vediamo quali sono le previsioni per l’ultimo mese dell’anno secondo Paolo Fox.

Ariete

Per voi nati sotto questo segno, il prossimo mese non sarà una passeggiata. Tutta colpa di Venere e Mercurio che saranno sfavorevoli. Per il fine dicembre, però sono previste entusiasmanti novità.

Toro

Venere e Mercurio favoriranno incontri, flirt e amori. Vi sentirete particolarmente positivi, sensuali e affettuosi. Nessuna traccia di malumore e malinconia nell’aria.

Gemelli

Prestate molta attenzione ai pettegolezzi che girano in ufficio, perché potrebbero intaccare la realizzazione di un progetto.

In amore riceverete una bella sorpresa dal partner.

Cancro

Dicembre rappresenterà per voi un mese di rinnovamento. Le difficoltà che vi hanno accompagnato negli utlimi tempi finalmente cesseranno.

Leone

Se avete ancora delle cose da sistemare, il prossimo mese sarà quello giusto per farlo. Attenti solo a non imbarcarvi in una relazione che non vi riguarda.

Vergine

La vostra relazione sentimentale sarà armonica ed equilibrata. Sarete molto vicini al vostro partner e quest’ultimo ricambierà il vostro affetto. Bene il lavoro, ma non sarà una priorità per voi.

Bilancia

Il prossimo mese sarete particolarmente cordiali e affidabili. Riuscirete ad aiutare qualcuno che vi sta a cuore e questo vi renderà molto felici.

Scorpione

Nasceranno tante discussioni con chiunque vi capiti a tiro. Meglio, però, evitare discussioni con il partner per trascorrere le vacanze natalizie affiatati.

Sagittario

Dicembre sarà un mese all’insegna di successi, soprattutto per la sfera emotiva. Non mancheranno fantasia e creatività, ma sarete anche tanto riflessivi.

Capricorno

Per la fine dell’anno il cielo è molto favorevole. Avete voglia di leggerezza, di divertimento e spensieratezza.

Acquario

In ambito professionale riceverete nuove opportunità, ma da valutare con criterio. Non affrettate le cose.

Pesci

Godrete di ottima salute e di buon umore. Le vacanze invernali vi permetteranno di fare nuovi progetti per il prossimo anno.