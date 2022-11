Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del GF Vip: Spinalbese pronto a tutto, le sue parole di poche ore fa

Dopo aver sbagliato praticamente tutto ciò che poteva sbagliare dall’impostare la comunicano del rapporto con la sorella, fino al trattamento nei confronti di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini sembra essere sul punto di rientrare al GF Vip.

Se la Lamborghini rientrasse nel reality, I fan sarebbero sicuramente sul punto di impazzire: i cosiddetti Gintonic, i fan della coppia formata da lei ed Antonino Spinalbese, potrebbero a questo punto assistere ad uno sviluppo romantico senza precedenti.

Ginevra Lamborghini rientra nella Casa: come mai la produzione la riammette dopo la squalifica

Una riammissione di Ginevra Lamborghini in casa, seppur per un periodo limitato di una o due settimane, potrebbe creare stupore e disaccordo nei fan del programma.

Ginevra Lamborghini è stata l’unica vera squalificata dopo l’affaire Bellavia, in quanto l’unica ad aver usato contro il concorrente la frase “meriti di essere bullizzato”.

Dopo di lei è seguita solo l’eliminazione flash di Giovanni Ciacci. Ad ogni modo pur essendo squalificata e dopo essere stata anche diffidata in diretta dalla sorella Elettra, che l’ha intimata a non parlare di lei durante il programma, Ginevra Lamborghini è stata ospite in studio per diverse puntate, cosa che teoricamente non sarebbe prevista dal regolamento (gli squalificati sono tali per aver violato il regolamento e spesso per aver messo il programma in cattiva luce, motivo per cui averli in studio non interesserebbe particolarmente alla produzione.

Proprio qualche ora fa, però, Antonino Spinalbese ha parlato di Ginevra con i suoi compagni di squadra ed ha parlato di lei come della ragazza con cui aveva costruito la maggiore sintonia (nonostante abbiano condiviso la casa solo per due settimane).