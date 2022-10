Marco Bellavia emarginato dal “branco” esce dalla Casa, il GF Vip perde il controllo: scoppia il caos, gli sponsor intervengono

Nelle scorse ore Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa: ora si sta scatenando il putiferio per via delle decisioni prese dal programma.

Negli ultimi giorni il Grande Fratello Vip ha mostrato di essere davvero lo specchio della società contemporanea. In un momento di guerra, difficoltà economiche, ristrettezze e paura nei confronti dell’altro e del futuro, all’interno del reality si è creata e sviluppata un dinamica violenta di emarginazione del più debole, in una strana e grottesca guerra tra poveri: Marco Bellavia, dopo aver esternato ai suoi compagni di avere delle difficoltà e dei problemi di depressione, non ha ricevuto l’aiuto che lui in primis ha chiesto, bensì è stato messo da parte dalla gran parte dei coinquilini.

Molte delle frasi violente e poco ematiche dette al concorrente hanno fatto il giro del web ed ora le conseguenze potrebbero essere molto gravi per il Grande Fratello e per coloro che sono dentro la Casa.

Se c’è una cosa che è stata mostrata negli ultimi giorni dalla televisione italiana è che la depressione non viene considerata una malattia, né viene rispettata come tale. In un’edizione del GF Vip in cui un concorrente è stato considerato eroico e lodevole per aver voluto raccontare della sua sieropositività in un reality, una persona che ha mostrato i sintomi della depressione è stato additato come “scemo”, “patetico”, e che “merita di essere bullizzato”.

Ora che Marco Bellavia si è visto costretto a lasciare la Casa e che non sono i fan del programma ma anche la sua famiglia hanno denunciato la violenza di quanto è accaduto nei giorni passati, difficile pensare che Alfonso Signorini e gli autori del programma possano far finta di niente. Oltretutto, qualcuno tra gli sponsor ha già cominciato a tirarsi indietro e prendere le distanze dalla vicenda, come lo sponsor Amica Chips: “Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

Un messaggio chiaro e netto, che potrebbe essere il primo di una lunga lista.

Ora è particolarmente sotto i riflettori la posizione di alcune persone al momento nella Casa, che si sono rivelate particolarmente dure con Bellavia. Tra queste ci sono sicuramente Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini. Solo quest’ultima, dopo l’abbandono della Casa da parte di Bellavia, ha mostrato un certo rimorso per le frasi dette, e si è detta pronta a scusarsi con lui, complice il fatto di non aver capito che lui avesse un problema (strano a dirsi, in verità, visto che lui non ha fatto altro che ripeterlo e chiedere aiuto).