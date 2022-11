Uomini e donne, Riccardo Guarnieri finisce a letto con una Dama: la reazione di Roberta Di Padua è lampante

La puntata del 28 novembre 2022 di Uomini e Donne si preannuncia ricca di colpi di scena, come ogni pomeriggio. Il dating show di Maria De Filippi è pronto per vivere altre avventure entusiasmanti, con tante polemiche che popoleranno lo studio del programma di Canale 5. Ecco tutto ciò che bisogna sapere in merito al prossimo capito di una serie infinita.

Da dove ripartiranno le vicende di Uomini e Donne

Il prossimo episodio di Uomini e Donne ripartirà da una serie di storie in grado di catturare l’attenzione di un ampio pubblico. La puntata precedente, andata in onda venerdì 25 novembre, ha visto come protagonista Riccardo.

Quest’ultimo ha dichiarato di aver dormito insieme alla dama Gloria dopo essere uscito con lei, ma al tempo stesso ha manifestato l’intenzione di conoscere Roberta. Tina e Gianni lo hanno fortemente criticato per il suo comportamento poco coerente. Nel frattempo, Biagio parla della sua conoscenza con Silvia e Federico litiga con Alice, con quest’ultima che scappa e viene inseguita dal tronista.

Ida Platano lascia il programma con Alessandro Vicinanza, la reazione di Riccardo Guarnieri

Le anticipazioni del 28 novembre

Quali saranno le anticipazioni della puntata del 28 novembre di Uomini e Donne?

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Protagonista dovrebbe essere ancora una volta Riccardo, che prosegue nella sua conoscenza della bella Gloria. Tuttavia, lei sembra più interessata a lui rispetto al contrario. Biagio continua a parlare con Silvia e Lavinia esce con Alessio, mentre Federico N invita Alice a un’esterna.

Quest’ultima vicenda fa arrabbiare Carola, estremamente gelosa della coppia e pronta a manifestarlo anche nello studio della trasmissione pomeridiana.

Quando andrà in onda la nuova puntata di Uomini e Donne

Per saperne di più, bisognerà attendere fino alle 14.45, orario d’inizio della nuova puntata di Uomini e Donne.

Insieme a Maria De Filippi, non mancano gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, affiancati da Tinì Cansino. Le vicende dei tronisti, dei corteggiatori, delle dame e dei cavalieri continueranno senz’altro a catalizzare l’attenzione di un ampio pubblico.