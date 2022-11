Albano Carrisi avrebbe avuto un’amante, parla lei: dichiarazione bomba, cosa farebbe il cantante subito prima di fare l’amore

Albano Carrisi, che di recente ha dovuto fare i conti con accuse calunniose, sta per subire un vento contrario dalla Spagna. Nella trasmissione Salvame di TeleCinco, il cantautore pugliese ha affrontato la sua presunta amante, Patricia Donoso, e il cantante di Cellino San Marco ha negato tutto e ha sottolineato di non averla mai vista (nonostante lei avesse portato una foto a riprova della sua storia).

Albano Carrisi e le accuse di tradimento: “Prima di fare l’amore lui…”

Molto forti i dettagli raccontati da lei sulla presunta relazione sentimentale tra loro due: “Io ti dico che lo conosco. Per tre anni abbiamo intrattenuto una relazione ed è così, lui può dire quello che gli pare.

Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui. Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui (…) Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”.

Per Albano è un momento difficile anche per altre accuse a suo carico, da parte di Kiko Hernandez, opinionista spagnolo.

Nel corso del programma Salvame che va in onda su Telecinco, Hernandez ha dichiarato: “Il signor Albano mi deve, dall’anno 2009, 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe…perché,dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”.