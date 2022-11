Chi l’ha Visto, domani sera nuovi aggiornamenti in diretta su Saman Abbas: è successo qualcosa di sconcertante

Oggi 30 novembre torna su Rai 3 Chi l’ha visto, il programma che si occupa dei casi di cronaca che negli ultimi tempi hanno tenuto col fiato sospeso le case di molti italiani. Tra i casi irrisolti di cui si occuperà Federica Sciarelli non può non esserci uno spazio dedicato al ritrovamento del cadavere di Saman Abbas, la giovane donna di origini islamiche il cui corpo è stato ritrovato quasi un anno dopo la sua scomparsa. Sembra che ad avere collaborato con gli inquirenti sia stato uno zio in carcere, inoltre, è giunta notizia dell’arresto del padre che potrebbe essere espatriato nel nostro Paese per scontare l’omicidio della giovane, rea di desiderare una vita all’occidentale.

Ancora, si parlerà della catastrofe avvenuta ad Ischia, dove i soccorritori scavano ancora alla ricerca degli ultimi dispersi. I recenti ritrovamenti fanno ben sperare, non resta che attendere nelle prossime ore il successivo aggiornamento.

ines Sposetti, tutto sul caso della scomparsa avvenuta nel 2015

Federica Sciarelli non dimentica Ines Sposetti, l’anziana donna è uscita di casa nel 2015 e non è mai stata più ritrovata. Di recente però qualcuno sembra aver ricordato dei particolari, si sospetta che la donna fosse uscita per incontrare un uomo, ecco perché gli inviati della trasmissione son pronti a tornare a Massa Fermana per vedere se qualcuno vuole parlare a distanza di sette anni.

Il programma mostrerà dei video molto eloquenti che riprendono il pensionato Antonio Russo, scomparso pochi giorni fa a Messina, l’uomo parlava al telefono e portava in mano dei giochi per bambini.

Poco dopo, a percorrere la stessa strada è la moglie, adesso indagata per omicidio e probabilmente per l’occultamento del cadavere del marito. Gli inquirenti però non hanno ancora scoperto il possibile movente che ha spinto la donna a compiere un gesto così estremo.

Infine, l’appello di Chi l’ha visto al ritrovamento del giovane 25enne polacco Rafael, partito alla volta del consolato a Milano per richiedere dei documenti, del ragazzo si è persa ogni traccia dal 16 Novembre.