Giulia Salemi smonta Sonia Bruganelli in diretta e le risponde per le rime: lite accesa, Bruganelli: “Io non ci sto”

Fuoco e fiamme ieri sera in diretta tra due pilastri del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Sonia Bruganelli.

Le due si sono scontrate per via di un’opinione espressa dalla Salemi nei confronti di Antonino Spinalbese, che la Bruganelli ha classificato come non propriamente “farina del suo sacco”. La reazione di quella che ormai sui social è definita “basta*da con il tablet” è stata immediata.

Giulia Salemi e Sonia Bruganelli hanno due caratteri forti accomunati da un desiderio che entrambe non nascondono: quello di essere le regine del lunedì sera. Da una parte abbiamo un’opinionista che piace a giorni alterni ma che sicuramente non fa tappezzeria; dall’altra abbiamo la grande sorpresa del GF Vip, la reginetta di Twitter Giulia Salemi, che da semplice concorrente si sta dimostrando una meravigliosa spalla per Alfonso Signorini.

Questo sembra non piacere moltissimo a Sonia Bruganelli che spesso sembra mal tollerare gli applausi che vanno alla Salemi.

Antonino Spinalbese parla di donne al GF Vip e mette in mezzo la Rodriguez

Ieri sera, dopo gli attacchi a Oriana Marzoli (anche da parte di Sonia bruganelsli), Giulia Salemi si è lanciata in sua difesa, criticando il comportamento di Antonino Spinalbese: “Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli”.

Segue scroscio di applausi, standing ovation, delirio di pubblico.

Per la Bruganelli è troppo da sopportare: “Così non ci sto ragazzi, scusami Giulia però con l’ipaddino in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi sta bene. Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo”.

Giulia Salemi non ha fatto cadere il discorso, ed ha ribattuto: “Sì ma la colpa è di entrambi: lui si è lavato le mani stasera, quello che dico, lo dico perché lo penso”.