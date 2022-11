Ilary Blasi ritrova l’amore: le foto con il nuovo compagno che mostrano il fisico pazzesco di lui

Ilary Blasi ha dimenticato Francesco Totti: a rubarle il cuore è un imprenditore tedesco che ha già sconvolto tutti per il suo fisico incredibile e per le foto che li mostrano insieme.

Alfonso Signorini colpisce ancora. Dopo aver definito tutti i momenti epici della separazione della coppia, ora è il momento di seguire l’evolversi di amori di oggi di Francesco Totti e ilari basi. Per lui c’è Noemi Bocchi con la quale ormai si vivono momenti di convivenza, progetti coniugali, gite con i figli e chi più ne ha più ne metta.

Ora a sorprendere è Ilary Blasi, che sembra pronta a riaprire il suo cuore e lo starebbe facendo con un uomo molto speciale.

Noemi Bocchi vuole entrare nella Casa del GF Vip? La risposta di Signorini

Chi è Bastian, l’uomo che ha conquistato Ilary Blasi

I Blasers non vedevano l’ora che accadesse, ed è accaduto: un uomo ha fatto breccia nel cuore della conduttrice.

Ovviamente è Alfonso Signorini a pubblicare lo scoop e mostrare per la prima volta le fattezze dell’uomo che starebbe regalando una nuova felicità ad Ilary Blasi: a quanto pare lui è un imprenditore tedesco, si chiama Bastian ed è un biondo e corpulento uomo dal fisico scultoreo. La natura dei rapporti tra di loro è inequivocabile: lui la abbraccia e la stringe fortissimo ed i due si scambiano baci difficili da intendere se non in chiave romantica. A questo punto speriamo che anche Ilary, come il suo ex marito, possa costruire un nuovo futuro.

Ilary Blasi e Bastian (foto: Chi)

Intanto, procede il processo per la separazione della coppia Totti-Blasi, con alti e bassi, tra borse nascoste e scarpe restituite.

Se da una parte si allontana la prospettiva della risoluzione pacifica, dall’altra Francesco Totti pare aver abbandonato l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace (da molti additata come colei che avrebbe voluto seminare zizzania tra i due ex coniugi). Sono iniziate le udienze in tribunale, e per ora si sa solo che alcuni degli averi di Blasi, che si davano per persi, sono tornati nelle sue mani.