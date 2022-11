Tutto su Bastian, l’uomo al fianco di Ilary Blasi: cosa si sa di lui, origini e primo incontro con lei

Bastian è il nuovo presunto fidanzato di Ilary Blasi. Lo scoop arriva dopo la presentazione ufficiale di Noemi Bocchi in Quatar insieme a Totti. La Blasi è stata paparazzata in aeroporto, di ritorno dalla svizzera, insieme a quello che sembra il suo nuovo amore. Anche per lei sembra essere arrivato il momento di voltare pagina. Le foto ritraggono Ilary proprio fuori uno degli Hotel più belli di Zurigo, Bastian, questo sarebbe il nome del suo nuovo compagno, dovrebbe essere un imprenditore di origini tedesche. L’uomo, come si può ben vedere dal fisico statuario, è il proprietario di diverse palestre della zona.

L’abbraccio in cui vengono immortalati i due sembra essere molto eloquente, ci dice infatti che la relazione dovrebbe essere già abbastanza avanti, non si tratta infatti due perfetti sconosciuti incontratisi per caso.

Ilary Blasi paparazzata con il nuovo compagno Bastian: le immagini dei due insieme

Il faccia a faccia in Tribunale

Ilary fin dalla fine della relazione cn l’uomo con cui ha condiviso vent’anni e tre figli, è sempre stata molto discreta. A differenza degli amici del pupone e di Totti stesso, lei non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornali nè interviste di alcun genere.

Del resto si era presentata pochi mesi prima della rottura nel salotto di Verissimo a smentire le voci di una presunta separazione che poi si è effettivamente verificata. Dopo il ritorno dalla fuga in Tanzania, la Blasi sembra essersi dedicata ai figli e al proprio benessere forse alla ricerca di una tranquillità che non aveva da tempo. L’eccessiva magrezza poteva essere un grido d’aiuto. Di recente poi non si parlato di altro se non della lite in tribunale tra gli ex coniugi, sia per la scomparsa dei Rolex che per il rapimento delle borse di lusso. Insomma, adesso, sarebbe proprio il momento di raggiungere un accordo in modo da ricordare solo i bei trascorsi insieme.

Il nuovo amore

Se la storia con Noemi Bocchi fa parlare a seguito dell’avvistamento di una nello di diamanti acquistato parecchi mesi prima dell’annuncio dell’inizio ufficiale, quella di Ilary è una relazione tutta da scoprire. Negli ultimi mesi la Blasi non è stata paparazzata con nessuno e le foto con qualche amico erano molto innocenti. Adesso però il bel Bastian sembra prossimo alla conquista dell’ex letterina, un po’ come Diletta Leotta anche lei si è fatta conquistare dalla bellezza nordica di un uomo tutto d’un pezzo.

I radar non hanno ancora raggiunto l’uomo, che sembra essere di Francoforte ma di lui non sappiamo ancora il cognome.