Dama storica di Uomini e Donne ricoverata d’urgenza in ospedale: situazione grave, cosa è accaduto

Luisa Monti, una delle dame di Uomini e Donne, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, come ha dichiarato tramite Instagram Stories, il programma di Maria De Filippi. Aveva detto di non potersi sposare a causa del cancro alla tiroide che l’aveva colpita, ma ora i suoi fan sono di nuovo sconvolti.

Luisa Monti in ospedale, cosa è accaduto

Il racconto fatto da Luisa Monti è molto forte: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale.

Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope (…) Sono svenuta da sveglia, il cervello comanda tutto il nostro corpo, può succedere. Sono stati due anni difficili. È stata un’afasia, non riuscivo a parlare. Tutto rientrato, tac negativa”.

Luisa Monti si sta preparando ad un momento di grande felicità: il 7 dicembre ci sarà infatti il suo matrimonio con Salvio Calabretta, conosciuto a Uomini e Donne come cavaliere.

Luisa Monti, l’infanzia difficile: cosa è accaduto nella sua vita

Nonostante un’infanzia felice, quella di Luisa Anna Monti è stata un’adolescenza difficile: a 14 anni, infatti, ha perso la madre e ha faticato a creare un rapporto non semplice con il padre.

Infatti, nel corso di un’intervista a Uomini e Donne, Luisa Anna Monti ha confessato di non aver ricevuto dal padre l’affetto e l’aiuto necessari, e di essersi sentita abbandonata nel momento più difficile della sua vita. Era una donna forte, ma esigente in amore, a causa del difficile rapporto con il padre. Non avendo ricevuto dal padre l’affetto e il sostegno necessari, era forte di carattere ma anche esigente in amore: una donna forte che richiedeva un amore completo da parte del partner.

Attualmente vive a Napoli, dove si è trasferita da tempo.