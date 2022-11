Uomini e Donne, Dama sviene in studio, è caos: Maria De Filippi costretta a intervenire

Ci si aspettava che una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne Classico e Over sarebbe stata piuttosto scoppiettante, nonostante l’intervento di Maria De Filippi, che avrebbe avviato un’accesa discussione con l’opinionista e arcinemica Tina Cipollari. “Pinuccia a un certo punto si è messa a terra. Sembrava (l’ha fatto apposta) che fosse svenuta. Maria De Filippi è dovuta intervenire”, si legge sul sito.

Pinuccia sviene in tv, Maria De Filippi la “soccorre”

Sembra, quindi, che quella di Pinuccia non sia stata altro che una messa in scena, che tuttavia avrebbe davvero allarmato la conduttrice.

“Tina Cipollari ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per tutta risposta, ha addirittura finto di svenire”, si legge sempre su TvBlog, “rendendo necessario l’intervento della conduttrice”.

Il fatto si è evoluto nel contesto delle continue liti tra piluccai e Tina Cipollari. Pinuccia ce l’ha con Tina Cipollari e non le dispiace esprimere i suoi sentimenti. L’opinionista non è gentile con lei e non perde occasione per criticarla.

Nonostante l’apparenza da dura, la sua personalità è in realtà tenera e tende a versare qualche lacrima quando è arrabbiata.

Maria De Filippi, amica intima di Gemma Galgani, è infastidita da Tina e chiede a Pinuccia se intende denunciarla. Gemma interviene in suo aiuto, perché sa che Tina non è una brava persona. Maria cerca di tranquillizzarla.

