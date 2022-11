Oroscopo, cosa significa essere Vergine ascendente scorpione: una combo esclusiva dello Zodiaco

Se state leggendo questo articolo, probabilmente avete a che fare con una delle combinazioni più complicate dello Zodiaco e volete capire come decifrarla. Quando la Vergine ha come ascendente lo Scorpione, infatti, il gioco si fa veramente complicato. Nelle prossime righe, vi spiegheremo il perché.

Vergine ascendente Scorpione: mix di fascino, ambiguità e tormento

La Vergine appartiene ai segni di terra, mentre lo Scorpione ai segni d’aria. Il loro mix, nell’oroscopo, fa sì che la durezza razionale e la concretezza della terra si ammorbidiscano per opera della sensibilità emotiva dell’acqua, dando vita a una combo a tratti fortemente ambigua.

Una persona della Vergine con ascendente Scorpione sarà dunque perfezionista, caratterizzata da tratti intellettuali e allo stesso tempo magnetici e misteriosi. Questo a causa dell’innata introversione e spesso, purtroppo, della sua irrefrenabile permalosità.

Ambiguità e fascino sono dominanti nella vita della Vergine ascendente Scorpione, grazie a una routine evidentemente organizzata e allo stesso tempo tormentata per opera di una forza intrinseca che la spinge a rompere gli argini.

Grande intelligenza e una personalità difficile da trattare

La sua capacità critica e riflessiva fa sì che il Vergine ascendente Scorpione abbia grande intuito e non si lasci sfuggire nulla di ciò che gli accade intorno. Per contro, non riesce a esternare facilmente i propri stati d’animo, cadendo spesso in un isolamento interiore fraintendibile, testimone della sua profonda sensibilità.

Tendenzialmente diffidente, il Vergine ascendente Scorpione fa fatica ad aprirsi ma, una volta abbandonate le difese, è capace di lasciarsi andare con grande sincerità.

Il Vergine ascendente Scorpione in amore

Enigmatico e complicato da decifrare, in amore il Vergine ascendente Scorpione è a dir poco stupefacente in virtù della sua iniziale chiusura e dell’intensa diffidenza.

Ha bisogno di tempo per lasciarsi andare con il partner. Tuttavia, una volta sbocciato l’amore vive la relazione con grande intensità, sfociando – suo malgrado – in atteggiamenti spesso eccessivamente possessivi.

Affidabile, razionale e concreto il Vergine ascendente Scorpione è un enigma vivente. Potete stare certi però, che una volta conquistata la sua fiducia il suo cuore per voi sarà sempre un porto sicuro.