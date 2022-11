Micol incorvaia al vetriolo su Belen Rodriguez al GF Vip: "La reincarnazione del demonio", scoppia la bufera

Vi è mai capitato che qualcuno storcesse il naso dopo che gli avevate detto qual era il vostro segno zodiacale?

Pare che Belén Rodriguez possa essere il tipo di persona che questa esperienza l’ha vissuta spesso. Quantomeno sappiamo che è ciò che accadrebbe se incontrasse Micol Incorvaia che, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a commenti molto forti sulla conduttrice.

Parlando di oroscopi, ex fidanzati e ascendenti zodiacali, Micol Incorvaia ed Antonino Spinalbese sono finiti a parlare della più che conosciuta ex di lui.

Belén Rodriguez, d’altronde, è una delle protagoniste silenti di questa edizione del GF Vip. Essendo di fatto l’unico motivo per cui Antonino Spinalbese è “famoso” (ovvero per via della relazione che i due hanno avuto) e molto spesso il suo nome, o l’ombra del suo nome, emergono nei discorsi. Questa volta è accaduta nel contesto di un momento “paolofoxiano”: “La mia ex è Vergine, ascendente Scorpione” ha detto Antonino Spinalbese mentre parlava con altri gieffini, mentre Incorvaia ribatte: “Che bruttissima combo!

Vergine ascendente Scorpione, la reincarnazione del demonio”.

Non contenta della conversazione, Micol Incorvaia è voluta andare oltre ed assicurarsi di aver capito bene, chiedendo: “E la madre di tua figlia di che segno è?” E ovviamente, Spinalbese ha ribattuto: “Vergine ascendente Scorpione”.