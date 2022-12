Amici, anticipazioni puntata del 4 novembre: arrivano severi provvedimenti per alcuni allievi

Cosa accadrà in occasione della prossima puntata del talent show di Canale 5 Amici, che andrà in onda domenica 4 dicembre 2022? Ecco le anticipazioni inerenti alle nuove vicende che vedranno come protagonisti i giovani artisti del programma condotto come sempre da Maria De Filippi. Ovviamente, non mancheranno le sorprese che catalizzeranno l’attenzione di un ampio pubblico.

Gli ospiti e le sorprese fuori dalla competizione

La prossima serata di Amici 22 avrà come ospite il trio de Il Volo. I giovani tenori italiani conosciuti in tutto il mondo canteranno So this is Christmas e giudicheranno i cantanti nelle rispettive prove, duettando anche con Aaron.

Per quanto riguarda la sezione ballo, tornerà l’ex allieva Anbeta, diventata anche lei nota a livello globale. Nel frattempo, dopo che Aaron e Gianmarco avevano vinto un’esibizione in occasione della puntata conclusiva di Tu si que vales, ci sarà un altro concorso per prendere parte al Concerto di Capodanno.

I provvedimenti disciplinari della puntata di Amici

Intanto, i provvedimenti disciplinari continuano a tenere banco. Alcuni allievi non hanno effettuato le pulizie nella casetta e le maglie di Niveo e NDG erano state sospese da Lorella Cuccarini, dopo che Rudy Zerbi e Raimondo Todato avevano auspicato sanzioni più importanti.

Tuttavia, NDG trasgredisce ancora una volta uscendo dalle prove generali in un momento non consentito.

La Cuccarini gli sospende di nuovo la maglia, mentre Wax, Piccolo G e Tommy Dali vengono messi in sfida da Zerbi, ma non perde nessuno.

Le sfide della serata

Infine, come ogni puntata, un ampio spazio viene riservato alle sfide. Gianmarco batte Ginevra dopo averla sfidata da parte della sua insegnante Alessandra Celentano, mentre Samu batte la sua sfidante, che però viene notata da Francesca Bernabini. In seguito, Tommy e Piccolo G vincono le rispettive sfide.

Inoltre, gli artisti sono all’opera per comporre brani su tre bit forniti dal noto produttore Dardust.