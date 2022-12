Bianca Atzei e Stefano Corti svelano il nome del figlio in arrivo: la reazione inaspettata di un famoso vip

Bianca Atzei è all'ottavo mese di gravidanza. per lei è iniziato il conto alla rovescia, e presto stringerà tra le braccia il suo primo figlio. È arrivato anche il momento di svelare il nome, che è molto particolare.

Il 21 luglio, la cantante italiana ha pubblicato un messaggio sui social media per annunciare che il suo sogno si era avverato: diventare madre. Dopo una lunga attesa, le era stata finalmente data la possibilità di vivere appieno la sua vita con il marito, i due figli piccoli e il nuovo figlio. Ma, nel 2021, aveva perso il figlio in un aborto spontaneo. Decise di parlare pubblicamente di questa tragedia perché non credeva che fosse colpa sua.

Oggi le cose sono molto cambiate: messa da parte la sofferenza del passato, ora Bianca Atzei ed il compagno si godono gli ultimi mesi prima della nascita del piccolo, di cui ora scopriamo anche il nome.

Una foto completamente nuda di Bianca Atzei, incinta di otto mesi, mostra il suo pancione. La mantella, che le copre solo la testa e le spalle, espone solo una parte del seno e delle parti intime. Stefano Corti e Bianca Atzei sono ansiosi di diventare genitori dopo il conto alla rovescia iniziato.

Bianca Atzei, il racconto dell’aborto: un incubo ad occhi aperti

Dentro la pancia fotografata di Bianca Atzei c’è il piccolo Noah Alexander, come ci spiega lei in un post: “Noa Alexander: In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni.Hai regalato pianti e sorrisi.

Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire.

Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini.Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà”. Tra coloro che hanno subito commentato la scelta del nome c’è anche Leonardo Pieraccioni, che spiega: “Per forza con ‘sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto”. Stefano Corti, con la consueta ironia, ha commentato: “Lei voleva chiamarlo Blu.

Bianca blu arcobaleno pittura vernice corti Atzei”.