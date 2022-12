Federico Fashion Style dice la verità per la prima volta sul suo orientamento sessuale: dichiarazioni bomba

Secondo il gossip, nel 2017 Federico Fashion Style ha avuto un figlio da Letizia Porcu dopo essersi sottoposto alla fecondazione in vitro. Si dice che il 33enne hair stylist abbia avuto una “vita parallela” con un uomo, il che spiega le voci. Se fosse vero, la dichiarazione di Federico Lauri al settimanale Nuovo sulla sua sessualità avrebbe smentito il gossip. Quando a Nuovo gli è stato chiesto della sua relazione con un uomo, Federico Lauri ha evitato di rispondere direttamente la domanda, dicendo: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“.

Federico Fashion Style finalmente libero, ora racconta tutto

Federico Lauri ha continuato raccontando della sua vita di oggi: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera”.

Federico Fashion Style in lacrime dopo la separazione

In passato Federico Lauri si è sempre dichiarato eterosessuale, nonostante spesso qualcuno abbia messo in dubbio questa sua risposta. Anche una settimana fa, Federico Fashion Style aveva negato qualsiasi ipotesi su una sua vita parallela:”Vedo i servizi sulle mie bugie e la mia vita parallela… ma quale cazzo di vita parallela?! Dove sono le bugie!? La verità la conosce lei. Lei ha accettato di rimanere a casa e io non ho mai avuto una vita parallela. Quindi rispettate la vita delle persone, io non vado a ballare tutte le sere come fa lei.

Io soffro“.