Federico Fashion Style, lacrime nella notte: la situazione è drammatica e lui ora confessa tutto, cosa è accaduto veramente

Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per moltissimi anni, condividendo la gioia dell'amore per la figlia Sophie. Ora i due sono ai ferri corti.

Federico Lauri è finito in lacrime: la maschera della separazione consensuale e dei “ci ameremo e ci rispetteremo per sempre per amore della bambina” sembra essere crollata e, al suo posto, c’è solo il torrenziale pianto che Federico Fashion style mostra a tutti i follower durante una diretta Instagram, nel cuore della notte. Quello che racconta è decisamente forte ed ha scosso gli animi di chi lo ascoltava.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si separano: fine del matrimonio per l’hair stylist

Poche settimane fa è arrivata la notizia della fine della relazione di Federico Fashion Style e Letizia Porcu, sua compagna da molti anni.

I due hanno una figlia, Sophie, che è legatissima al padre e sarebbe oraggetto di discordia. Tra le lacrime, Federico Lauri ha perso il discorso da distante: ”Sono andato da lei con il cuore in mano. Non voglio piangere ma fa male. Le ho detto: ‘Guarda che io comunque ti amerò per sempre, ti porterò per sempre nel mio cuore, perché per me sei una persona speciale, però ti posso dare una famiglia unita’. Io sono sempre fuori per lavoro, avevo deciso che era giusto che lei prendesse in mano la sua vita, perché per me era difficile pensare di restare lontano da lei, pensare a una vita senza di lei.

Io non sono mai andato via definitivamente da casa mia. L’amore, però, era finito. C’era solo un grande bene”.

Federico Fashion Style e il racconto del matrimonio con Letizia Porcu, l’indiscrezione: aveva una “vita parallela”?

Ora, il dramma nascerebbe dalle regole che Letizia Porcu avrebbe imposto all’ex compagno: “Tutti i giorni devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia. Sapete benissimo che è la cosa che amo di più nella mia vita. La madre ha deciso, senza nessuna regola dettata da nessuno, che io mia figlia la posso sentire alle 07:30 di mattina e alle 09:00 di sera.

Sto male. Mi tremano le mani. Lei fa del male a me, perché lei ha la bambina e io sono fuori per lavoro, se non fossi fuori per lavoro, mia figlia starebbe sempre e solo con me.

Quando devo andare via, mia figlia si mette la colla dei disegnini e mi dice: “Papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre”. Voi non avete idea di cosa sto passando io, per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio, ci sarà giustizia. Io voglio solo l’amore di mia figlia. Nessuno si può permettere di dire che io la devo chiamare alle 07:30 o alle 09:00 di sera”.

Sulle chiacchiere sulla sua presunta vita parallela, Federico Fashion Style risponde con parole molto forti: “Vedo articoli sulle mie bugie e la mia vita parallela, ma quale caz** di vita parallela, quali caz** di bugie.

Dove sono le bugie. La verità la sa lei. Lei ha accettato di rimanere a casa, era consapevole che il nostro amore era finito. Non ho mai avuto una vita parallela. Vi chiedo la cortesia di rispettare il dolore delle persone”.