Federico Fashion Style avrebbe “una vita parallela”: emergono retroscena sulla separazione da Letizia Porcu

Federico Lauri e Letizia Porcu sarebbero sull’orlo di una vera e propria guerra nonostante abbiano cercato di separarsi pacificamente per amore di Sophie. Stando alle dichiarazioni di Alessandro Rosica, al gossip sui social e alle Instagram Stories di Federico, lo stilista non disdegna di lanciare frecciatine alla sua ex.

A parlare è Alessandro Rosica da Instagram Investigatore Social: “I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente”.

Federico Fashion Style, la separazione dalla compagna Letizia Porcu: le sue parole

Anche Federico Fashion Style si è lasciato andare ad alcune considerazioni: “Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati! Non rimpiango nulla, perché non avrei te (riferito alla figlia, ndr) Ma se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità”.

I due, a quanto pare, non si seguono più sui social e avrebbero conversazioni solo di tipo formale.

Poche settimane fa Federico Fashion style aveva parlato dell’ex compagna in maniera molto dolce e commovente: “La decisione di lasciarci è stata di Letizia. Io sono venuto a saperlo da un post su Instagram. Le cose non andavano già da un po’, ma io non avrei mai troncato la nostra storia: anche se lei ha deciso così, la sento vicino a me. Indosso ancora il nostro anello di fidanzamento. Nessuno me la potrà mai portare via dal cuore”.

