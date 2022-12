Oroscopo del weekend del 3-4 dicembre di Paolo Fox: Ariete in preda alla passione, ma per un altro segno sarà un disastro

Paolo Fox ha diffuso le previsioni per i segni zodiacali per il weekend del 3-4 dicembre 2022 e prevede ottime notizie per alcuni segni (e pessime per altri)

Ecco tutte le previsioni di Paolo Fox relative ai 12 segni zodiacali per il primo fine settimana di dicembre dal 3 al 4.

Oroscopo Ariete

Con la Luna nel segno, i nati nell’Ariete avranno più voglia di fare e mostreranno grande energia in amore. Sul lavoro è necessario stare attenti e frenare le irrequietezze che potrebbero risultare negative.

Oroscopo Toro

Per i nati nel Toro il weekend è il momento giusto per mostrare affetto per il partner e potrebbero anche verificarsi delle belle sorprese. Attenzione in ambito lavorativo, ma anche in questo caso l’ingresso della Luna nel segno sarà d’aiuto.

Oroscopo Gemelli

Attenzione ai malintesi in amore e utilizzo della logica abbinata all’intuito sono le due cose principali nel weekend per i nati nel segno dei Gemelli.

In ambito lavorativo tutto scorre con tranquillità.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno stanno attraversando un periodo abbastanza complicato in campo sentimentale e quindi si devono evitare scelte improvvise, ma nel pomeriggio della domenica ci saranno dei miglioramenti. Va sicuramente meglio dal punto di vista del lavoro.

Oroscopo Leone

Attenzione a non lasciarsi trarre in inganno dal punto di vista sentimentale, con le apparenze che vanno sempre temute, ma il futuro è sereno e felice.

Nel lavoro potrebbero verificarsi alcuni contrattempi per cui si deve fare attenzione ai soldi.

Oroscopo Vergine

I nati nella Vergine che hanno effettuato le scelte giuste in amore avranno un fine settimana positivo, e nel lavoro ci sarà spazio per tentare la fortuna, in attesa di un miglioramento previsto in settimana.

Oroscopo Bilancia

La Luna in opposizione consiglia ai nati nel segno di fare molta attenzione alle scelte nel campo dell’amore per evitare brutte sorprese. Incertezze e nervosismo in ambito lavorativo.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione in questo weekend avranno la possibilità di vivere una storia leggera in quanto vanno alla ricerca solo di emozioni fisiche.

Nel lavoro si devono lasciare da parte le polemiche.

Oroscopo Sagittario

Dei momenti di silenzio sono la migliore idea per il weekend in amore, mentre nell’ambito del lavoro non mancano gli ostacoli e sarà quindi necessario lottare con grande forza per mettere in evidenza le proprie opinioni.

Oroscopo Capricorno

In amore è necessario evitare giudizi frettolosi sulle altre persone e questo potrebbe portare a ottime sorprese nei primi giorni della settimana prossima.

In ambito lavorativo buone prospettive grazie alla grande dinamicità.

Oroscopo Acquario

Per i nati nel segno è necessario evitare gli errori in campo lavorativo, specialmente con nuove conoscenze, mentre in amore la situazione non vede particolari problemi in questo weekend.

Oroscopo Pesci

Il fine settimana è il momento giusto per eliminare i legami inutili in campo sentimentale e ricaricare le batterie e curare la salute. La sicurezza in campo lavorativo sta crescendo e sarà maggiore nella prossima settimana.