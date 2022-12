Stefano De Martino parla del sesso con Belen Rodriguez: confessioni mai fatte prima, come va a letto con la moglie

Stefano De Martino, tra alti e bassi, non è mai riuscito a staccarsi completamente da Belen Rodriguez, nonostante separazioni, altri fidanzati e secondi figli. Ora sappiamo anche il parziale perché.

Stefano e Belen si amano dal 2012 e, nonostante i numerosi dissapori e ritorni, la passione tra loro rimane. Quando erano entrambi ad Amici in vesti diverse, si sono conosciuti e hanno iniziato a sincronizzare i loro passi. Poco tempo dopo si sono sposati e hanno avuto il loro primo figlio Santiago. La coppia ha annunciato la separazione nel 2015 dopo un comunicato stampa. Sono tornati insieme nel 2019, ma si sono lasciati di nuovo l’anno successivo. Il ritorno di lui nella seconda metà del 2020, dopo un addio nella prima metà dello stesso anno, e il suo ritorno all’inizio del 2022, nonostante il caos che si è verificato nella sua vita e il fatto che lui tenga ancora a lei.

Ora, De Martino si è infine aperto sulla loro relazione, spiegando come va con l’esplosiva argentina sotto le coperte.

Stefano De Martino: chi è la persona con cui ha avuto l’intimità migliore a letto

De Martino ha raccontato nei dettagli la sua adolescenza, raccontando di aver fatto sesso per la prima volta all’età di 14 anni e di essere stato ammonito dai ragazzi per aver fatto il “salto della quaglia”, cioè per essere stato imprudente durante i suoi primi incontri sessuali.

“Sono stato imprudente quando ero giovane, e non lo si fa, è pericoloso”, ha detto. “Oggi si conoscono un sacco di altre cose che si evitano usandolo.

Oggi vi dico di usare molti preservativi”. Poi ha commentato la sua vita adulta, che ha incluso Belen Rodriguez, sua moglie da dieci anni, ma con alti e bassi. “Qual è il modo migliore per raggiungere l’intimità?”, gli è stato chiesto. Ha risposto con una battuta: “Quella che ho sposato. L’ho sposata soprattutto per questo“, e poi ha parlato del figlio Santiago avuto con lei. “Tette o culo?”, ha chiesto un ragazzo.

Lui ha risposto con “Culo tutta la vita”, un riferimento alla sua precedente storia sentimentale con Belen Rodriguez.