Alfonso Signorini, figuraccia in diretta con i Basciagoni: non se ne accorge e dice tutto, la reazione della coppia

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno celebrato il loro matrimonio sabato scorso, mentre gli ex coinquilini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scelto di allargare la famiglia. La coppia, apparsa a Verissimo la scorsa settimana, ha fatto un annuncio speciale sul sesso del loro bambino, ma il nuovo conduttore del reality show Alfonso Signorini ha rovinato tutto.

Alfonso Signorini e la gaffe imperdonabile con i Basciagoni

Prima Signorini ha fatto gli auguri alla Cipriani e al marito. Il giornalista avrebbe dovuto essere il testimone di nozze, ma alla fine si è ritirato dall’evento, tanto da dover essere sostituito da Giucas Casella.

Il giornalista milanese non ha fatto nulla per giustificare la sua assenza all’evento, limitandosi a fare gli auguri agli sposi. Il reality ha aperto una nuova diretta per congratularsi con gli ex concorrenti che hanno vissuto una piacevole occasione lo scorso fine settimana. Una seconda circostanza felice è stata celebrata quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rivelato di aspettare un bambino. La coppia avrà una bambina tra cinque mesi, ed è più felice ed emozionata che mai.

Signorini ha voluto dimostrare il suo affetto per Sophie e Alessandro dicendo: “Avranno una bambina.

Si chiamerà Celine”. Sonia Bruganelli si è detta entusiasta del nome, mentre Giulia Salemi, opinionista social, ha fatto notare che il conduttore ha fatto un errore spoilerando il nome, che la coppia non aveva ancora detto: “Io che sbaglio sempre i nomi, l’unico nome che non dovevo dire l’ho detto”. Pasticcio fatto. Giulia Salemi, opinionista social, si è rifiutata di fornire ulteriori informazioni sul nome della bambina dopo averlo indovinato. Ora bisogna capire come reagiranno i due ex gieffini.