Chi M’ha Visto, arriva in prima serata il film con Pierfrancesco Favino: trama, cast e curiosità

Il palinsesto di Rai 3 ne prevede la trasmissione in prima serata per il 9 dicembre 2022 (alle ore 21,25), ma “Chi m’ha visto” è un film datato 2017. I protagonisti della pellicola diretta dal regista Alessandro Pondi sono Martino e Peppino, alle prese con l’ambiente della musica e interpretati da Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino.

Chi m’ha visto, ecco un riassunto della trama

Questo film commedia parla delle vicende di Martino Piccione, un chitarrista di talento che lavora all’ombra dei cantanti e delle band più famose del momento, con un grande desiderio di diventare una celebrità. Tornato in Puglia (sua terra d’origine), subisce le derisioni dei suoi compaesani per via del suo mestiere e scopre la fidanzata con un altro uomo.

Nonostante le umiliazioni, il musicista non desiste dall’idea di conquistare la tanto ricercata notorietà. Sparisce dalla circolazione per un po’ di tempo e va ad abitare in un vecchio casolare, per attirare l’attenzione dei mass-media su di sé. Viene aiutato nell’intento dall’amico Peppino Quaglia, non dotato di grande intelligenza, ma con un dono prezioso: la capacità di accettare Martino per quello che è.

Cast e curiosità legate al film

Girato per lo più in Puglia e distribuito dalla casa 01 Distribution, “Chi m’ha visto” è ispirato a un fatto realmente accaduto.

Il regista ravennate Alessandro Pondi è noto per aver diretto pellicole come “Natale a Beverly Hills” e “Natale in Sudafrica”, campioni d’incassi per il 2009 e il 2010.

Il film vanta la presenza di numerose celebrità del mondo della musica pop.

Vale la pena ricordare personalità come Giorgia, Elisa, J-ax, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, dj Albertino, Jovanotti, Edoardo Bennato, Nek, Paola Turci, Max Pezzali, il conduttore TV Carlo Conti e la produttrice discografica Mara Maionchi, nel ruolo di se stessi.

Quanto agli attori, oltre ai già citati Favino e Fiorello (protagonisti di varie gag comiche) troviamo altri nomi degni di nota, provenienti sia dall’ambiente teatrale sia da quello cinematografico. Hanno fatto parte del cast Dino Abbrescia, Maurizio Lombardi, Mariolina de Fano, Sabrina Impacciatore e Manuela Garriga, insieme a tanti altri.