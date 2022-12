Oroscopo 2023: tutti i segni che avranno Saturno contro e cosa significa: guai in arrivo?

Con il 2023 alle porte, è bene iniziare a dare uno sguardo a ciò che stelle e oroscopo stanno preparando per noi. In questo articolo, vedremo insieme le previsioni segno per segno, con un occhio di riguardo a Saturno che, se “contro”, è solito causare non pochi fastidi.

Oroscopo 2023 segno per segno: chi avrà Saturno contro?

Secondo l’opinione comune, quando c’è qualcosa che non va, è sempre colpa di Saturno. Eppure, non è esattamente così. I periodi avversi, se guardiamo gli astri, sono sempre dovuti a situazioni più complesse, che coinvolgono anche altri pianeti, come Urano, Nettuno e Plutone, per esempio.

Tuttavia, chiedersi come sarà posizionato Saturno fa, indubbiamente, parte della ritualità dell’oroscopo. Dunque, vediamo insieme come si prospetta il 2023!

Ariete

Dopo un inizio in compagnia di Giove, dove avrete tante occasioni di crescita personale, troverete stabilità. Da maggio dovrete dimostrare di aver meritato ciò che avete ottenuto. Arriverà una proposta difficile da rifiutare. L’amore sarà il protagonista del vostro nuovo anno.

Toro

Il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta professionale. State per liberarvi di Saturno e Giove è in arrivo nel vostro segno da maggio, dunque sfruttate il momento propizio e raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato.

Gemelli

Sentimenti conflittuali vi disturberanno nei primi mesi dell’anno. Il lavoro vi terrà talmente impegnati tanto da dover sacrificare i sentimenti. I single avranno ottime occasioni per trovare la loro metà dal mese di marzo in poi.

Cancro

Nonostante Giove sia contro, la fine del vostro periodo buio è vicina. Da febbraio, Venere vi riempirà il cuore di emozioni sincere. Da marzo, nuove opportunità potranno farvi brillare anche sul lavoro.

Leone

Da febbraio, riscoprirete i sentimenti: le coppie indecise si riconcilieranno e quelle già avviate si consolideranno.

Sul lavoro avrete qualche questione economica da affrontare. Purtroppo, l’influenza di Giove vi lascerà nell’incertezza per il futuro.

Vergine

Finalmente ci sono novità all’orizzonte per quanto riguarda i sentimenti. Avrete ancora Giove contro ma da febbraio il favore di Venere risolverà tutto. Da marzo avrete a che fare con l’opposizione di Saturno che renderà tutto più impegnativo, specialmente in ambito professionale.

Bilancia

Uno dei segni favoriti del 2023. Il miglioramento globale sarà graduale ma arriveranno presto buone notizie e qualche bel colpo di scena.

Saturno lascerà il vostro segno per spostarsi in Pesci. In primavera, anche Plutone sarà dalla vostra parte!

Scorpione

Vi lascerete alle spalle il passato e vi abbandonerete ai sentimenti, cercando di dimenticare controproducenti tensioni. Tuttavia, meglio non cantare vittoria.

Anche se Saturno sta per spostarsi dal tuo segno, arriverà Plutone a metterti alla prova.

Sagittario

Sin dai primi giorni dell’anno sentirete il richiamo dell’avventura. Molti Sagittari cederanno a relazioni extra, complicando la propria vita famigliare. Dalla primavera, Giove porterà letteralmente fortuna creando attorno a voi un’aura positiva e affascinante.

Capricorno

Mai trascurare i sentimenti a favore del lavoro. Dall’inizio dell’anno cercate di andare oltre le incomprensioni e siate tolleranti. Da maggio, sarete molto fortunati e la vostra professione vivrà momenti di grande soddisfazione.

Acquario

Da gennaio, la parola d’ordine per voi sarà: passione. Tante conferme in arrivo sia per i sentimenti che nella vostra professione. Tuttavia, non smettete di essere prudenti e andateci piano, specialmente quando si parla di finanze.

Pesci

Saranno loro, nel 2023, a essere messi maggiormente alla prova da Saturno, con tutte le difficoltà e le prove da superare che questo Pianeta porrà sul loro percorso.

Siamo certi che, con le grandi risorse e l’impegno di cui sono capaci, i Pesci arriveranno al traguardo con successo.