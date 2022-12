Branko, il re dell’oroscopo a ora di pranzo: tutto sull’astrologo delle star: conoscete il suo cognome?

Modi pacati e volto sempre sorridente: stiamo parlando di Branko, uno degli astrologi più amati d’Italia. Il suo oroscopo è seguito da persone di ogni età, pronte ad attestarne l’affidabilità in moltissime situazioni. Ma chi è questo personaggio, quali sono le curiosità legate alla sua vita privata e professionale? Lo scopriremo nelle prossime righe.

Branko, dalla nascita al successo del suo oroscopo in TV

Il suo nome completo è Branko Vatovec ed è nato a Capodistria il 23 ottobre del 1944 sotto il segno dello Scorpione, quando ancora quella zona della Slovenia faceva parte dell’Italia. Verrà ad abitare nel nostro Paese intorno ai 20 anni, per amore di una ragazza italiana conosciuta durante un viaggio in Spagna.

La sua era una famiglia di modeste origini: del padre non si sa quale fosse il mestiere, mentre la madre faceva la lavandaia. Come ha affermato più volte in numerose interviste, l’astrologo ha ereditato proprio da lei il suo straordinario intuito, che in seguito l’ha portato ad occuparsi di segni zodiacali.

Ma non tutti sono al corrente delle sue aspirazioni giovanili nel mondo della recitazione: Branko, infatti, si è diplomato all’Accademia Silvio d’Amico e nel 1968 ha lavorato nella compagnia di Lilla Brignone.

Nel frattempo, focalizza i suoi interessi sull’oroscopo e, dopo le esperienze in teatro, intensifica la sua attività in tale campo.

Tra le partecipazioni ai programmi radiofonici ricordiamo “L’Oroscopo su RDS” ogni mattina dal 1982, mentre tra quelli TV vale la pena segnalare “La prova del cuoco”, “Unomattina” e varie comparse in trasmissioni come “Domenica in” e “Maurizio Costanzo Show”.

Ad oggi sono all’attivo collaborazioni con Mondadori per il “Calendario Astrologico” annuale e riviste del calibro di “Chi” e “Il Messaggero”.

Vita privata di Branko Vatovec

Pur amando l’Italia, l’astrologo non ha mai rinnegato le sue origini e ha conservato un forte legame con la sua terra, la Slovenia.

Branko è celibe e non ha figli: in seguito alla rottura di una relazione durata 17 anni, non ha più cercato rapporti sentimentali con altre donne e si è dedicato principalmente al lavoro. Ad oggi vive a Roma con i suoi cani, 2 setter inglesi, sui quali riversa le proprie attenzioni quando non si occupa dell’oroscopo.