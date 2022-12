Chiara Ferragni confessa come mai porta un cerotto sul braccio: il motivo è molto serio, paura per l’influencer

Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio sinistro dalla fine di novembre, ma nonostante molte persone le abbiano chiesto spiegazioni nei commenti, lei non ha risposto subito. Poteva sembrare un cerotto per smettere di fumare, ma lei non fuma, quindi è stato escluso. Ha anche scartato l’idea di rimuovere il tatuaggio sul braccio perché era ben noto e lei non aveva tatuaggi lì. Ha poi spiegato di cosa si tratta. Chiara Ferragni ha aspettato qualche settimana prima di fornire informazioni precise sul suo tatuaggio. Ha detto di aver dovuto attendere i risultati di un esame medico prima di fornire informazioni precise.

Era a conoscenza dei melanomi e controllava abitualmente i suoi nei a scopo preventivo.

Nel corso di una conversazione via social, l’imprenditrice ha voluto rispondere ai suoi follower, che cominciavano a preoccuparsi vedendo quel cerotto perennemente presente sul suo braccio: ”Visto che ho avuto il risultato adesso ve ne posso parlare, prima preferivo aspettare. Una volta all’anno prima, ora ogni sei mesi, faccio il controllo dei nei perché ho familiarità con i melanomi”.

A quanto pare durante l’ultima visita i medici avevano notato un cambiamento in un neo su un bracco: ”Era un neo che è cambiato, quindi è stato meglio toglierlo perché poteva trasformarsi nel tempo in un melanoma che è uno dei tumori peggiori, tra i più pericolosi, perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge fino a quando è troppo tardi.

Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok. Per questo vi dico: Controllatevi, controllate sempre i nei”.

Anche Fedez ha spesso parlato di prevenzione, soprattutto perché è stato durante un check up di routine che i medici si sono accorti del tumore che avrebbe potuto costargli la vita: un intervento preventivo nel suo caso è stato salvifico.