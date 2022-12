Gerry Scotti in lutto, tremendo dolore con il conduttore: sono stati 20 anni insieme, sofferenza immensa

Il Biscione ha perso Giacomo Zoppi, figura dell’industria Mediaset che era conosciuto come Jack. Non è ancora stata rivelata la causa del decesso, poiché la notizia si è diffusa a macchia d’olio tra i dipendenti del Biscione. Ha partecipato a molti programmi popolari tra cui Ok! Il prezzo è giusto, Passaparola, Le Iene, Chi vuol essere milionario, Caduta Libera e Domenica Live.

A salutarlo per l’ultima volta è stato anche Gerry Scotti, che aveva con l’uomo un rapporto di grande amicizia.

Ambra Lombardo, lutto tremendo: la cara amica si è suicidata, le parole di profondissimo dolore

Domenica pomeriggio, Gerry Scotti ha postato su Instagram due foto in cui è seduto con un compagno di lavoro che è uno dei suoi partner di lunga data in molte produzioni, un partner ventennale.

Il breve e doloroso messaggio recitava: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai” e ritraeva Gerry Scotti con il suo compagno morto durante la registrazione di “Chi vuol essere milionario?”.

Gerry Scotti ha limitato i commenti al post. “Caro Jack, mi mancherai molto. Quante volte abbiamo riso e a quanti programmi abbiamo lavorato“, ha detto Edmondo Conti, produttore esecutivo di Endemol Shine Italy.

Morta Kirstie Alley, protagonista di Senti chi Parla: il terribile messaggio dei suoi figli