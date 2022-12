Oroscopo di Paolo Fox di Gennaio 2023: i segni zodiacali che iniziano l’anno con il botto

Il 2023 per molti segni sarà un anno pieno di grandi sorprese e, per molti, sarà un momento di rinascita. Scopriamo insieme quali sono, secondo Paolo Fox, i più fortunati.

Arrivati al termine dell’anno, vediamo insieme le previsioni per il mese di gennaio 2023 con l’oroscopo elaborato da Paolo Fox sia per l’amore che per il lavoro.

Oroscopo Ariete

Buoni auspici per il primo mese del nuovo anno per i nati nell’Ariete con Giove che transita nel segno. Importante sarà evitare di mischiare il lato sentimentale con quello del lavoro nel quale potrebbero esserci alcune preoccupazioni.

Oroscopo Toro

Il mese di gennaio è quello giusto per i nati nel Toro per fare pulizia dal punto di vista sentimentale, dicendo basta alle relazioni difficoltose per scegliere quelle che funzionano.

Nel lavoro buone notizie a fine mese.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli la partenza del nuovo anno sarà al rallentatore in amore, mancando il guizzo passionale. Attenzione ad esagerazioni e azzardi in campo lavorativo.

Oroscopo Cancro

L’inizio dell’anno per i nati nel segno sarà interessante e potrebbero arrivare delle belle novità dal lato professionale. In amore ci saranno poche energie positive ma questo potrebbe dipendere dai molti impegni di lavoro.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno in questo mese è importante stare attenti a non esagerare in ambito lavorativo, perché potrebbe risentirne negativamente anche il lato sentimentale.

Possibili periodi di stanchezza dovuti agli sforzi fisici.

Oroscopo Vergine

Novità possibili per i nati nella Vergine nel campo professionale mentre in ambito sentimentale, grazie alla presenza di Venere nel segno saranno possibili nuovi incontri per le persone single. Mese ideale per chi deve iniziare delle cure.

Oroscopo Bilancia

In questo mese è necessario agire per risolvere questioni lavorative rimaste in sospeso alla fine dell’anno precedente. In amore potrebbero verificarsi scontri e discussioni e alti e bassi per tutto il mese.

Oroscopo Scorpione

Le premesse lavorative in questo mese sono buone per i nati nello Scorpione, mentre la situazione sentimentale risentirà di una certa instabilità e sarà oscillante fino a fine mese.

Oroscopo Sagittario

Ansie e pensieri per i nati nel segno dal punto di vista del lavoro con qualche problema anche dal punto di vista delle finanze.

Per le coppie stabili potrebbe verificarsi qualche piccolo intoppo in amore.

Oroscopo Capricorno

L’inizio dell’anno porta energie e buone occasioni ai nati nel segno per quanto riguarda il lavoro, ma ci saranno anche dei piccoli problemi fisici. Per l’amore la buona posizione di Venere faciliterà i rapporti.

Oroscopo Acquario

Partenza sottotono per i nati nell’Acquario dal punto di vista lavorativo, mentre l’aspetto sentimentale richiede un maggior coinvolgimento nel rapporto di coppia. Per i single possibili nuove esperienze.

Oroscopo Pesci

Il mese di gennaio garantisce ai nati nel segno un recupero sul piano professionale anche se ci saranno maggiori fatiche fisiche. In amore torna il desiderio e rafforza il rapporto di coppia.