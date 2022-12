GF Vip nella bufera, dopo Riccardo Fogli un altro vip rischia l’espulsione: “Aveva bestemmiato e non avete fatto niente”

Riccardo Fogli è rimasto pochissime ore nella Casa del GF Vip, per via di una bestemmia forte e chiara detta nella mattinata di domenica. Qualcuno però ha fatto notare che si tratta di una colpa condivisa da altri.

Nonostante le forti proteste sui social media, l’eliminazione del cantante Riccardo Fogli sembra aver lasciato il segno. La sua violazione delle regole ha portato alla squalifica immediata dal gioco, ma sembra che il pubblico non sia soddisfatto della sentenza nel contesto del programma. La pena e la squalifica sono piaciute, ma non sono state abbastanza severe. Secondo i telespettatori, anche Luca Salatino ha commesso un’infrazione negli ultimi giorni, ma non è stato cacciato dal programma, come invece era successo ad altri concorrenti.

Twitter ha infatti riportato alla memoria collettiva un episodio avvenuto a ottobre – passato inosservato – che vede protagonista Luca Salatino.

L’imprecazione che appare nel video è già diventata virale su internet, e si sente Charlie che avverte il romano: “Stai calmo altrimenti ti escono le parole dalla bocca….”. Ora il pubblico vuole che Fogli esca dalla casa dopo aver visto le espressioni dell’uomo.

Tre settimane dopo è stato il turno di Edoardo Donnamaria, coinvolto in una polemica per aver presumibilmente bestemmiato in giardino mentre parlava con altri coinquilini. Anche in questo caso il concorrente è stato assolto, anche perché il video che girava pare essere risultato modificato.

Fino a poco tempo fa, per quanto l’attenzione che lo sfogo blasfemo aveva suscitato in rete 12 ore dopo il suo ingresso nella casa, Riccardo Fogli non aveva motivo di preoccuparsi. Come si può vedere nel video, che è circolato online da quando il cantante è entrato nella Casa, le parole sono chiare e la produzione lo ha eliminato. Pare che lui abbia reagito molto male: si parla addirittura di una chitarre fatta a pezzi per la rabbia.