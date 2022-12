Antonino Spinalbese lascia il GF Vip: le sue parole agli altri gieffini, gli altri reagiscono subito

Si sa che la Spinalbese potrebbe annunciare il suo ritiro già la scorsa settimana, per motivi sconosciuti al parrucchiere. Negli ultimi giorni, la cisti al coccige è diventata più dolorosa e ha richiesto cure mediche. Pertanto, il parrucchiere dovrà subire un intervento chirurgico. Più tardi, in giornata, ha discusso con il medico e ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per rimuovere la cisti. Non potrà essere presente e partecipativo per il Gf Vip a Natale e poi tornerà (a meno che i tempi di recupero non si allunghino). Martedì il vippone ha confermato tutto ai suoi compagni, dicendo: “Se arriviamo a Natale?

Sì, ma prima devo fare qualcosa. L’operazione? Sì, devo farlo”.

Antonino Spinalbese purtroppo si trova a lasciare il programma in un momento topico. Se da una parte infatti l’uscita garantirà a Spinalbese di essere a casa per Natale, dall’altra si perde l’opportunità di portare avanti ship velate e non insieme ad una concorrente appena rientrata, ovvero Ginevra Lamborghini. Tra i due, prima che lei venisse squalificata, era scattato l’inizio di un flirt e ovviamente ora tutti sperano che questo flirt vada avanti, nonostante si dica che lei sia fidanzata.

Lui, d’altronde, si è sbilanciato notevolmente con lei, alla quale ha detto: “Ti eccita il fatto che una non ti si fili, non ti ascolti, le chiedi una cosa e non ti considera, che la chiami e ti dica no debba fare altro. È normale che ti stuzzica, ti fa anche sorride questa roba qua e per quanto possa essere noiosa se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4-5 anni e che faccia così per i prossimi 4-5 anni non è che abbiamo 60 anni che la vita è finita”.