Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 17-18 dicembre 2022: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox ha illuminanti previsioni per tutti i segni zodiacali per il weekend che precede la settimana pre natalizia: ecco chi avrà un fine settimana scintillante.

Ariete

Una settimana di fuoco all’insegna di nuove avventure e progetti da terminare. In amore sembra essere tornata la pace e la passione, anche se, bisogna impegnarsi di più per avere risultati sotto diversi punti di vista.

Toro

Siete alla ricerca di qualcuno con cui continuare a confrontarvi per poter scoprire tutte quelle cose che vi hanno reso tali. Non gettate la spugna se al primo colpo non riuscite, avete ancora strada da percorrere.

Gemelli

Finiti gli impegni lavorativi più pressanti, non vi resta che dedicarvi alle vostre spese pre-natalizie. Siete già in ritardo, prima ancora di iniziare, cercate di velocizzarvi e lasciate a casa l’incertezza.

Cancro

State organizzando una vacanza davvero interessante, attenti a non lasciare al caso alcuni degli aspetti più importanti altrimenti, correte il rischio di perdere di vista l’obiettivo.

Leone

Non c’è tempo da perdere, siete indietro con i regali ma non solo, non siete riusciti ad acquistare nemmeno un pensierino o meglio una gratifica per voi stessi.

Vergine

In procinto di riprendere da ove vi eravate fermati, un piccolo acciacco vi ha fatto perdere la fiducia in voi stessi. Tornate in sella al più presto perché rischiate di non avere più nessuno ad aspettarvi.

Bilancia

Impossibile non considerare l’opportunità che vi si sta aprendo. Siete sempre stati appassionati di viaggi e adesso ne avrete uno piuttosto lungo e impegnativo. Attenti a non perdervi per strada.

Scorpione

Siete prossimi alle ferie ma con la testa solo ed esclusivamente focalizzata sul lavoro.

Chiudete gli occhi e cercate di lasciare quello che non è necessario terminare.

Sagittario

Avrete le vostre soddisfazioni, non fatevi buttare giù da un momento negativo, il bello arriva presto per tutti.

Capricorno

In famiglia siete il punto di riferimento, ma a volte sembra che nessuno vi ascolti, dedicatevi di più a voi stessi.

Acquario

Non lasciate agli altri la decisioni delle vostre vacanze, pensate a cosa vorreste fare e regalatevi una soddisfazione.

Pesci

Chiusa una porta si apre un portone, a breve, avrete modo di ricevere una bella notizia.