Luca Onestini nei guai, parla l’ex: “Problemi molto gravi, non l’ho denunciato ma…”

Luca Onestini, dopo aver chiuso la relazione con Ivana Mrazova, ha avuto una storia di qualche mese con Cristina Porta, conosciuta nel corso di un reality a cui ha partecipato in Spagna.

Luca Onestini dorme e veglia placido e rilassato nella casa del GF Vip, ma fuori soffiano venti a lui contrari.

Cristina Porta, ex fidanzata conosciuta in un reality con la quale ha avuto una storia breve e turbolenta, ha cominciato a lanciare accuse che fra poche ore potrebbero essere riportate durante la puntata serale del GF Vip.

Luca Onestini e Cristina Porta si sono conosciuti a Secret Story, un reality spagnolo. I due sono stati insieme per un po’ di tempo, dopodiché si sono lasciati senza rimanere buoni amici. Lui, tempo dopo, aveva raccontato di non poter sopportare la gelosia di lei: “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”.

Cristina Porta parla di Luca Onestini: “Ho le prove di tutto”

Oggi, Cristina Porta arriva a lanciare accuse molto gravi: “Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”. Le affermazioni arrivano dopo alcune dichiarazioni di lui, che l’avrebbe definita poco matura e tendente all’arroganza e alla menzogna.

Lei ha anche messo in mezzo Gianmarco Onestini, fratello di Luca: “Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene!

Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti!”.

Luca Onestini al momento sta partecipando al GF Vip. Dopo una pausa dal reality dovuta al Covid, è tornato e si è avvicinato a Nikita Pelizon che si è più volte dichiarata a lui, mentre Onestini sembra voler evitare un rapporto fisico o sentimentale con la ragazza. Al contempo, ha stretto amicizia con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i “Donnalisi”, dei quali è diventato ormai uno stabile e affidabile confidente in amore.