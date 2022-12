Noemi Bocchi reagisce dopo le frasi di Mauro Caucci e perde il controllo: il commento al vetriolo

Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, ha deciso una settimana fa di rompere gli argini e fare dichiarazioni scottanti sulla ex moglie.

Dopo le frasi comparse la scorsa settimana e pronunciate nel corso di un’intervista hanno scatenato la reazione di Noemi Bocchi, solitamente tendente ad evitare le polemiche in forma pubblica.

Noemi Bocchi reagisce dopo le dichiarazioni di Mauro Caucci

Lady Totti si muove sulle uova, perché ben sa quando sia delicato il Tottiblasigate. Per questo motivo non fa dichiarazioni pubbliche ma parla attraverso il blindato account Instagram, come riportano le parole di The Pipol: “La Bocchi ha scelto di non replicare a mezzo stampa, ma attraverso una storia dal suo profilo Instagram blindassimo. A un certo punto sul suo profilo, infatti, è comparsa una foto con una dedica di Mario Caucci indirizzata a lei con la scritta “Grazie per questi 10 anni unici”.

Il tutto condito da una musica da circo come colonna sonora e da una serie di emoji con i sorrisi. Un chiaro riferimento al fatto che Caucci non abbia detto tutto sulla loro relazione . Al momento Caucci ha scelto di non replicare”.

Noemi Bocchi, Mauro Caucci e tutte le “bugie” dell’ex moglie: “Siete sicuri che lei…?”

In passato, Noemi Bocchi aveva già palesato di non essere rimasta in buoni rapporti con l’ex marito, non con le parole ma con i fatti: nel 2019 aveva infatti deciso di denunciare l’ex marito per maltrattamenti, nonché per aver ““violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”.

Noemi Bocchi al momento è , sul lato privato, comunque molto serena: sta terminando l’arredamento e la preparazione della casa comprata insieme a Francesco Totti, dopo la separazione di lui da Ilary Blasi.