Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato: chi è il nuovo amore dopo Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, pur rimanendo molto amici, si sono lasciati. Ora per il conduttore ed ex gieffino è ora di vivere un nuovo amore.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati qualche mese fa. Zorzi e Stanzani, che sembravano molto uniti, non hanno mai spiegato i motivi della loro separazione. Hanno sempre cercato di minimizzare quanto accaduto in un breve lasso di tempo che ha portato Stanzani ad allontanarsi da lui. Dopo l’addio sentimentale al ballerino di Amici di Maria de Filippi ora è noto che Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza trascorreranno il Natale in montagna con Francesco Oppini e l’amico Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, la verità sulla rottura con Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi ora si sarebbe legato a Edoardo Marchiorello, con il quale è stato visto anche in un noto locale di Milano qualche giorno fa.

Non è ancora stata ufficializzata la relazione tra Zorzi e il suo fidanzato, tuttavia il fatto che lui e il suo ragazzo avrebbero trascorso qualche giorno insieme a Cortina prima di recarsi ad Amsterdam per una fuga romantica sarebbe già molto assiduo.

Una relazione tenuta molto nascosta quella tra Edoardo e Tommaso Zorzi, che su Instagram non sembrano nemmeno amici e questo, forse, proprio perché non vogliono destare sospetti sul loro legame. Purtroppo, in alcuni recenti servizi Tommaso ha pubblicato una foto mentre era in macchina verso Cortina, dove, al suo fianco, c’era solo Edoardo.