Guendalina Tavassi e la madre furiose con il GF Vip e sul voto “truccato” di Antonella Fiordelisi: parole terribili

Guendalina Tavassi e sua madre, Emanuela Fuin, hanno pubblicato frasi e dichiarazioni di rabbia per il televoto che ha fatto diventare preferita Antonella Fiordelisi.

In casa Tavassi stanno scorrendo fiumi di bile. L’elezione a “preferita” di Antonella Fiordelisi al televoto del GF Vip, avvenuta ieri sera, ha sconvolto tutti i pronostici dei parenti di Edoardo Tavassi -il quale per primo, nella Casa, aveva assicurato la Fiordelisi che il pubblico era contro di lei- e non solo: anche buona parte del web era convinto che la Fiordelisi non sarebbe stata la preferita del pubblico.

Il risultato è stato accolto con sdegno da Guendalina Tavassi che, reduce da precedenti screzi con la Preferita, da giorni invitava i suoi follower a stare Oriana per eliminare la “nemica”.

Dopo aver saputo il risultato del voto, Lady Tavassi ha cominciato a parlare di imbrogli, e di possibile voto truccato: “Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”.

Antonella Fiordelisi preferita per il pubblico: è merito dei “bot”?

Sull’utilizzo di bot, in molti hanno rumoreggiato in questi giorni: alcuni avevano pubblicato tweet in cui raccontavano di usare i bot, sia dal fandom di Oriana che da quel dei Donnalisi, ma a quanto pare si trattava di troll e fake.

Ciò non ha fermato la Tavassi, che ha cominciato a chiamare la coppia dei Donnalisi “bottelisi”.

Anche Emanuela Fuin, madre di Edoardo e Guendalina Tavassi, ha scritto su Instagram:”Ma lo scherzo di Alfonso era per loro o per noi?

Chiedo per un amico”. Ha anche condiviso il video in cui appare il figlio Edoardo dire ad Antonino Spinalbese che secondo lui il GF Vip avrebbe falsato il risultato e che non sarebbe veramente Antonella Fiordelisi la preferita.

Addirittura, in un messaggio alla figlia (condiviso con quest’ultima) avrebbe espresso la sua approvazione all’idea di mandare la “regina di Roma” davanti alla casa ad urlare che il televoto era truccata e che “L’Italia la odia”. La frase ovviamente non è stata considerata in maniera positiva.