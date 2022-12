Morta la finalista di The Voice: il grande dolore di Claudio Baglioni, era malata da tempo

È morta Claudia Arvati, una delle storiche coriste di Claudio Baglioni e finalista della seconda edizione di The Voice Senior, dove gareggiava nel team di Gigi D’Alessio. L’ha ricordata Claudio Baglioni sui social media augurandole un “bellissimo addio”, aggiungendo: “Ciao Claudia. La tua voce canterà sempre con noi”.

Claudia Arvati era malata da tempo: la sua malattia

Arvati è stato a lungo un nome noto negli ambienti della musica italiana, facendo da spalla a cantanti come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli, solo alcuni dei suoi numerosi clienti. Arvati, che ha fatto da spalla al programma Pronto Chi Gioca di Enrico Bonaccorti e ha partecipato a programmi come Furore, Amici, La Corrida e Carramba, ha anche partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo come corista.

Dal novembre 2021 al gennaio 2022, Annibale Giannarelli, concorrente del talent spin-off Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, ha partecipato alla seconda edizione del concorso.

Claudia era malata da tempo, come lei stessa ha spiegato sui suoi social, e lo scorso luglio aveva postato una foto di sé in ospedale dopo un intervento chirurgico: “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi.

È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia.

E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga.Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”, ha dichiarato. Sui social ogni tanto dava aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: “In questo tempo rallentato ho affilato il coraggio e ho conosciuto il bene che mi gira intorno. Non immaginavo ce ne fosse così tanto, e così potente…non potevo saperlo. Me ne prendo un pezzetto al giorno e lo conservo per tutto il resto della vita che voglio vivere”.