Suor Cristina si mostra al pubblico come mai prima d’ora: le immagini che fanno palpitare il pubblico

Suor Cristina ha abbandonato il velo ed ora è libera di mostrarsi al pubblico come preferisce: le immagini della nuova lei stupiscono il pubblico.

Suor Cristina è una delle artiste più controverse della nostra scena musicale. È stata un’artista celebrata per le sue capacità vocali e le sue idee creative, ma anche il fatto che fosse una suora ha suscitato molte polemiche. Per questo motivo alcuni hanno criticato la sua dedizione alla musica. Nonostante ciò, ha abbandonato i voti e ora conduce uno stile di vita incredibilmente diverso.

Cristina Scuccia senza velo: non l’avreste mai immaginata così

Nel musical Il coraggio di amare, Suor Cristina ha interpretato Suor Rosa nel 2007. Nel 2006 è apparsa sulla scena musicale italiana come cantante.

Nel 2009 ha preso i voti religiosi, ma nel 2014 ha partecipato all’ottava stagione di The Voice. Oggi ha 34 anni e la sua vita è cambiata in grande stile. Dopo aver preso i voti, nel 2014 ha partecipato ai casting di The Voice.

Il suo aspetto è cambiato e la sua estetica non assomiglia più al suo personaggio precedente.

L’abbandono del velo e l’abbraccio di uno stile più informale e libero hanno fatto scoprire al pubblico una nuova Cristina: si è potuto apprezzare l’elegante bellezza della ragazza, ed è stata lei stessa a mostrarla al pubblico sui social.