Uomini e Donne non andrà in onda per molto tempo: quando torna il programma di Maria De Filippi

La rete ha deciso: il dating show non andrà in onda e la scelta è frutto di una serie di valutazioni che coinvolgono le festività.

Uomini e Donne, il famosissimo “dating show” che va in onda da molti anni su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi, si è preso una pausa nel periodo delle feste di Natale e la sua ripresa avverrà nel 2023. Vediamo quando si è chiuso e quando tornerà in onda.

La pausa natalizia del dating show

Nel palinsesto di Canale 5 l’ultima puntata del 2022 era prevista per venerdì 23 dicembre, ma il dating show si è chiuso invece giovedì 22 dicembre e i fans della conduttrice dovranno quindi attendere fino a dopo l’Epifania per tornare a vedere e commentare le scelte dei tronisti ed anche i nuovi ingressi.

Nelle ultime puntate non sono state effettuate scelte da parte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, ancora indecisi tra varie alternative. In sostituzione del programma il canale della piattaforma Fininvest nei giorni del 22 e 23 dicembre ha mandato in onda la striscia del “daytime” di Amici 22.

Il format del dating show

La nascita di questo programma risale al mese di settembre 1996 quando Maria De Filippi, una delle conduttrici ed ideatrici più efficaci della televisione italiana e molto amata dal pubblico, ideò una versione “adulta” di un suo precedente programma che prevedeva discussioni tra giovani.

Infatti inizialmente all’interno di “Uomini e donne” venivano affrontati, discutendoli, i problemi di una coppia. Successivamente, dall’edizione del 2001 il programma ha cambiato format, pur mantenendo il titolo che aveva garantito un grande successo. Il dating show da quel momento è divenuto un programma di incontri il cui fine è quello di permettere di conoscersi e iniziare delle relazioni sentimentali.

Nel corso degli anni sono molte le coppie che sono state formate da questo programma e si sono avute molte relazioni interrotte e poi riprese.

La ripartenza nel 2023

Dopo la sosta per le feste di Natale, La prima puntata del 2023 di Uomini e donne è programmata per il 9 gennaio, lunedì, nel classico orario delle 14.45.

In quell’occasione riprenderà quindi il percorso che vede protagonisti sia i tronisti che dame e cavalieri del “trono Over”. Secondo le anticipazioni che sono filtrate una delle puntate è stata registrata proprio nei giorni precedenti il Natale, mentre nei giorni tra Natale e Capodanno ne sarà registrata un’altra e nei primi giorni di gennaio 2023 una terza.