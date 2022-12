Madame, cos’è la storia delle “false vaccinazioni” e cosa ha detto Amadeus sulla possibile eliminazione

Si parla di una possibile eliminazione dal festival di Sanremo per Madame, per via di presunte falsificazioni dei certificati vaccinali. A parlare ora è il conduttore Amadeus.

Dopo la notizia dell’inchiesta sulla falsa vaccinazione anti-Covid che ha coinvolto la cantante vicentina, Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha dichiarato che Madame è ancora in gara tra i Big a Sanremo 2023. Ha aggiunto che non gli sembra molto serio esprimere un giudizio su una cosa così grave come il caso Covid in un periodo di festa in cui non si è concentrati sul caso in sé, considerando oltretutto che ci sono indagini in corso e ci si deve basare sulla presunzione d’innocenza.. Finché il pubblico non potrà ascoltare la canzone di Madame, dovremo aspettare per vedere cosa succederà.

Madame e le parole di Amadeus: “Mi pare poco serio dare un giudizio”

Nei giorni scorsi si è parlato di un’eliminazione di Madame dalla kermesse canora per via di una presunta falsificazione dei certificati vaccinale, che avrebbe coinvolto la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. A quanto pare a fare la differenza nella gestione del caso è il fatto che non vi sia un contratto di lavoro tra la Rai e la cantante Madame.

Queste le parole dette alla radio da Amadeus: “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio.

C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”.