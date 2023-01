Dalila Di Lazzaro, “Non mi sono lavata per 11 anni”, la malattia gravissima di cui soffre

Un racconto emozionante dell’intervista di Mara Venier a Dalila Di Lazzaro a Domenica In, dove è stata accolta dalla conduttrice raccontando come sono diventate amiche per 40 anni. Dalila Di Lazzaro ha commosso Mara Venier fino alle lacrime e ha confessato di soffrire di dolori cronici.

L’attrice, che è stata un vero e proprio talento, è stata in grado di affascinare intere generazioni di persone. Per celebrare la lunga carriera cinematografica di Dalila Di Lazzaro, Mara Venier ha realizzato un video di presentazione a Domenica In. I suoi occhi azzurri, intensi e profondi, i capelli biondi e il fisico da modella l’hanno resa fin da subito un’attrice popolare.

Dalila Di Lazzaro racconta della malattia: “È una cosa gravissima”

Dalila Di Lazzaro ha raccontato il suo dramma: “Venticinque anni fa ho chiuso i giochi: non mi hanno creduto i medici, non so per quale motivo ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima. Perché, ad esempio, all’epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile. Undici anni senza mai alzarmi, neanche per lavarmi.

E purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente, io sono una combattiva, sono una forte, io devo aiutare migliaia di persone che sono nelle condizioni del dolore cronico.

Io con la mia forza vorrei portare avanti questo problema e ti ringrazio Mara di farmelo dire nel primo giorno dell’anno”. In quest’occasione Mara Venier ha voluto manifestare la sua vicinanza all’attrice.