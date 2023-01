Paola Caruso ricoverata in ospedale, la situazione si complica: le sue condizioni dopo il dramma del figlio Michele

Paola Caruso ha informato con un post nelle storie di Instagram di essere stata ricoverata in ospedale. Michele, il figlio, ha avuto un malore improvviso che ha reso difficile e doloroso l’anno più difficile di Paola come madre, che proprio in queste ore le ha presentato l’ennesimo conto. È stata ricoverata in ospedale in seguito a un crollo che l’ha portata lontano dai social network. Cioè dal momento in cui ha saputo, insieme al figlio, che avrebbero affrontato qualcosa a cui non erano preparati. Suo figlio è stato cresciuto da lei sola: Da anni la Caruso accusa l’ex compagno di averla abbandonata durante e dopo la gravidanza.

Paola Caruso ha raccontato solo poche settimane fa cosa è accaduto a Michele: “Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”.

A quanto pare il duro periodo ha sconvolto l’ex Bonas di Avanti un altro non solo emotivamente, ma anche fisicamente, motivo per cui è stata ricoverata in ospedale: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.