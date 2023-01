Belen Rodriguez, “ho avuto 3 aborti”: la confessione dolorosissima della conduttrice

Nella sua vita attuale c'è molta gioia, ma Belen non ha dimenticato i momenti difficili vissuti in passato: di uno di questi non ha mai raccontato.

Nel corso di un’intervista al settimanale F, Belen Rodriguez ha parlato della sua ritrovata felicità con Stefano De Martino, raccontando anche alcuni passaggi dolorosi del suo passato. La conduttrice, per la prima volta, ha anche parlato di un grande dolore vissuto quando aspetta di rimanere incinta di entrambi i suoi figli.

L’amore con Stefano De Martino continua a gonfie vele, anche se ha dovuto affrontare diverse tempeste: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. I figli spesso complicano le cose. Ma nel mio caso, devo dire, i rapporti sono complicati soprattutto per come sono io: molto esigente”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la rivelazione sul loro amore

Sulla sua vita sentimentale, dice: “Quando ho fatto casino io, mollare, mettermi con un altro, sposarmi, fare un figlio con un altro ancora, era un tabù nel mondo della tv in Italia. Avrei potuto smettere di lavorare completamente, invece la mia sincerità mi ha portata, e non me lo sarei aspettato, una comprensione da parte delle persone, che è la coccola più bella che si possa ricevere. anche quando ho perso la brocca, falsa non lo sono mai stata. E oggi che ho quasi quarant’anni riesco a fare scelte più ponderate, meno di pancia, e mi ritrovo a unire tutti i pezzi del puzzle. Ad avere una vita meno peggio di tante altre. Eppure ne ho fatte di tutti i colori.

Per quanto ho vissuto dovrei avere 65 anni”.

Per la prima volta, Belen Rodriguez ha anche parlato dei suoi aborti, che rivela sono stati 3: “Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna. Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che oggi non è un dolore né un rimpianto. Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte e per questo è stato espulso. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo. Bisogna lasciar andare le cose”.