Chiara Ferragni incinta? La frase di Fedez scatena i sospetti

Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai nascosto la volontà di avere altri figli oltre ai piccoli Leone e Vittoria: adesso una frase di lui ha fatto esplodere i sospetti.

La casa dei Ferragnez è sempre piena di novità. I fan della coppia sanno già che Fedez è spesso viziato da loro, quindi alcune parole del marito di Chiara Ferragni, pronunciate durante una diretta Instagram, hanno destato preoccupazione: Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Quando Fedez ha parlato per la prima volta della nuova casa, che secondo lui potrà occupare tra agosto e settembre 2023, ha detto: “E… posso dirlo?”, spingendo Chiara Ferragni a rispondere: “No”. Parlando di future novità, ha detto: “Non posso ancora dire nulla”, dopodiché il cantante ha continuato: “Mi ha detto che posso dirlo dopo Sanremo“.

Dubbi dopo la diretta di Fedez: Ecco cosa ha detto il cantante. “È una cosa bella per la famiglia ma non è una gravidanza“.

