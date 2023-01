Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: da quanto dura il loro amore e come si sono conosciuti

Da anni, Manila Nazzaro vive un'intensa storia d'amore con Lorenzo Amoruso, ex calciatore: nel loro percorso hanno avuto gioia e difficoltà.

Il mondo dello spettacolo è ricco di coppie famose, capaci di far sognare il pubblico grazie a storie intrise di fascino. Una di queste è formata senz’altro dalla showgirl Manila Nazzaro e dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso. I due stanno insieme da diversi anni e ostentano con orgoglio tutta la loro felicità. Si parlava delle loro eventuali nozze, ma per ora hanno scelto di non compiere questo ulteriore passo. Ecco cosa bisogna sapere sul loro grande amore.

Chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro è nata a Foggia e si è fatta conoscere a livello nazionale grazie alla vittoria di Miss Italia, risalente al 1999.

Nel corso degli anni, ha condotto programmi come Mezzogiorno in famiglia ed E la chiamano estate. Inoltre, è stata sposata per dodici anni con un altro calciatore, Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Dopo il divorzio, ha conosciuto Lorenzo Amoruso, ex-giocatore di Fiorentina e Rangers di Glasgow.

Come è iniziata la loro storia d’amore

Come spesso succede, la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è iniziata per caso. I due hanno iniziato gradualmente a frequentarsi per telefono, prima di incontrarsi e non lasciarsi più. Hanno vissuto un periodo di crisi, prendendo poi parte al reality show di Canale 5 Temptation Island.

Ora la loro relazione è più salda che mai e hanno pensato anche a sposarsi, anche se in tempi recenti hanno cambiato idea.

Le vicende più recenti di Manila e Lorenzo

Nel corso della sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha dichiarato di essere stata incinta da Lorenzo Amoruso, ma di aver perso il bambino. La perdita ha messo in difficoltà la coppia, ma Manila e Lorenzo sono rimasti insieme, continuando a lottare per il loro amore. Lei ha anche spiegato di aver deciso di spostare le nozze a causa dei recenti lavori per la loro nuova casa.