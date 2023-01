Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo postino di C’è Posa per te: età, vita privata e debutto

Giovanni vescovo dal 2023 sarà uno dei nuovi volti protagonisti del programma storico di Maria de Filipp: C’è posta per te. L’uomo in veste di postino consegnerà agli ospiti della serata le fatidiche lettere contenenti l’invito che dovranno accettare se vorranno. Nato a Trevino, Giovanni ha quasi trent’anni, una laurea in pubbliche relazioni, campo dove […]

Giovanni vescovo dal 2023 sarà uno dei nuovi volti protagonisti del programma storico di Maria de Filipp: C’è posta per te. L’uomo in veste di postino consegnerà agli ospiti della serata le fatidiche lettere contenenti l’invito che dovranno accettare se vorranno. Nato a Trevino, Giovanni ha quasi trent’anni, una laurea in pubbliche relazioni, campo dove ha lavorato fino a prima del suo ingresso nel cast del programma. Vive a Roma da sempre, difatti non è un volto nuovo della televisione, i più attenti si ricorderanno di lui in un altro programma di Maria. Nello specifico, il ragazzo è stato uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini, tronista nel 2017.

La donna però ai tempi non ne rimase colpita, infatti la sua partecipazione è durata solamente poche puntate. Il ragazzo ha preferito lavorare però nel dietro le quinte abbandonando l’idea di tornare in tv fino a che non gli è stata fatta questa nuova e interessante proposta a cui non poteva dire di no. Si sono già diffusi sul web alcuni video che lo ritraggono mentre gira con la sua bici per consegnare le buste.

La vita privata di Giovanni Vescovo

Giovanni Vescovo è già stato presentato come nuovo postino, infatti c’è un video ufficiale in cui indossa la divisa d’ordinanza e dice qualcosa della sua vita.

Questo video è presente anche sul suo profilo social dove ha quasi quattro mila follower. Il ragazzo è felicemente fidanzato, basta guardare le foto rese pubbliche per conoscerlo un po’ meglio.

Non lesina attenzioni ai seguaci, infatti posta spesso storie e video dove si fa conoscere meglio esponendo anche il suo lato privato. Insieme a lui, un altro volto noto della tv, ex tronista anche lui, si tratta di Andrea Offredi, anch’egli già visto con la divisa d’ordinanza. Non resta che attendere l’inizio della nuova stagione dello show per vedere alcune delle storie più emozionanti e avvincenti di sempre.

Il programma di Maria ogni anno attira oltre sei milioni di telespettatori che rimangono incollati allo schermo ad ogni storia.