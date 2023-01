Tina Cipollari si sposa: chi è il fortunato e tutti i dettagli sul matrimonio

Tina Cipollari potrebbe essere prossima alle nozze: dopo il riavvicinamento con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, l’opinionista di Uomini e donne sarebbe prossima al matrimonio. È quanto ha dichiarato una fonte anonima al settimanale Nuovo, secondo cui la “gola profonda” avrebbe visto Tina e Ferrara a cena insieme e il loro comportamento farebbe pensare a un’intesa. Il matrimonio dovrebbe avvenire nel prossimo anno e si pensa che si stiano definendo gli ultimi dettagli.

Tina Cipollari, tutto sull’amore con Vincenzo Ferrara

Tina è pronta a dare una chance alla Cipollari a Uomini e Donne. Nel prossimo anno, Tina potrebbe finalmente svoltare dal punto di vista sentimentale.

La Cipollari si è recentemente ricongiunta con Vincenzo e – a quanto pare – nessuno dei due vuole perdere altro tempo. Dopo una pausa, l’opinionista e il ristoratore starebbero già parlando di matrimonio. La loro relazione, d’altronde, ha già avuto una discussione simile, visto che nel 2020 avevano già discusso di un matrimonio molto vicino. Di conseguenza, qualcosa tra loro è andato in pezzi, tanto che i due sono stati costretti a separarsi.

Una fonte avrebbe riferito a Nuovo:”Parlavano chiaramente di matrimonio e degli ultimi dettagli da mettere a punto per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve”.

Non si sa se la notizia sia vera o meno, ma i fan di Tina devono aspettare che Tina commenti prima di sapere qualcosa.

Nel 2018 Tina e il 53enne ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara si sposerebbero dopo i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca nati dal precedente matrimonio con Kikò Nalli. Il rapporto con Kiko è molto sereno, soprattutto per via dei figli. Nonostante abbiano avuto una figlia, nata nel 2020, il loro rapporto non avrebbe retto alla prova del tempo, ma si sarebbe rafforzato. È probabile che la stessa Tina, che è una persona molto riservata, parli di questa vicenda in futuro.