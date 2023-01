Emanuela Folliero fulminata dal tostapane corsa in ambulanza e conseguenze gravi: come sta adesso

Emanuela Folliero ha avuto un grave incidente: ha preso la scossa ed è stata necessaria una corsa in ambulanza.

Il 6 gennaio 2013, la presentatrice di disastri Emanuela Folliero ha rischiato di morire per folgorazione, a causa della sua sbadataggine. Infatti, è stata vittima di una violenza domestica. Secondo “Trends&Celebrities“, il giorno di Natale ha preso la scossa mentre collegava il tostapane: “Avevo le mani bagnate e ho preso una scossa quando ho collegato il tostapane”. Il figlio di casa ha preso la scossa quando è caduto a terra, richiedendo l’intervento di un’ambulanza: “Per fortuna sto bene, ma è stato un grande spavento. Per fortuna è andato tutto bene”.

Passato lo spavento per la riunione, la Folliero è andata a trovare l’amica Patrizia Rossetti, che è uscita dalla casa del GF Vip da pochi giorni.

Emanuela Folliero ha postato una foto del loro incontro sui suoi social media. Le due donne si sono abbracciate a lungo, piangendo per il piacere di essere tornate insieme dopo un lungo periodo di separazione. C’era un affetto genuino che è durato anche dopo lo spegnimento dei riflettori e che la Folliero vorrebbe lavorare di nuovo con lei. “Mi piacerebbe condurre un programma con lei. Non rincorro la televisione, però, non sono drogata di telecamera.

Per adesso ho un’esclusiva. Volete sapere con chi?

Con la mia famiglia”.

Le due si erano anche incontrate quando la Rossetti era nella Casa: “Sei una donna di cuore, sei una donna vera e questo arriva al pubblico. Anche se ridi e scherzi ho visto nei tuoi occhi un po’ di malinconia, perché nella vita non hai gli affetti canonici come un marito e i figli. Ma i tuoi amici sono la famiglia che ti sei scelta, ricordati che hai una sorella fuori di qui”.