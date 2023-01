Eros Ramazzotti, tutto sulla nuova fidanzata: chi è Giulia Accardi, le curiosità sul suo nuovo amore

Eros Ramazzotti continua a essere uno dei personaggi più apprezzati della musica italiana. L’artista romano fa parlare di sé anche per vicende non strettamente collegate al proprio ambiente professionale, essendo spesso protagonista del mondo del gossip. Nel corso degli anni, è stato insieme a numerose belle donne, ma in tempi recenti è stato pizzicato in compagnia di una modella, Giulia Accardi. Scopriamo insieme chi sono state le sue ex e conosciamo la sua probabile nuova fiamma.

Le compagne storiche di Eros Ramazzotti

Con chi è stato Eros Ramazzotti in passato? Negli anni Ottanta, ha vissuto una relazione con Donatella Giussani, alla quale ha dedicato anche alcuni pezzi.

Nel 1995, conosce la showgirl e modella svizzera Michelle Hunziker, con la quale si sarebbe sposato tre anni dopo e sarebbe rimasto insieme fino al 2002, avendo una figlia di nome Aurora. Nel 2009, vive una storia d’amore con la modella Marica Pellegrinelli e la sposa cinque anno dopo. Da lei ha altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Tuttavia, anche la loro relazione si conclude con una separazione, risalente al mese di luglio del 2019. Lei si è rifatta una vita con il deejay olandese William Kouam Djoko, mentre lui è ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Chi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti

In tempi recenti, Eros Ramazzotti è stato accostato a numerose donne bellissime.

Si è parlato di alcuni flirt molto prestigiosi, dall’attrice Monica Bellucci all’influencer Marta Delogu, senza dimenticare un possibile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. L’ultima notizia risale allo scorso mese di ottobre, quando Eros è stato paparazzato con la modella curvy Giulia Accardi. Quest’ultima è originaria di Marsala e ha riuscito a costruirsi un notevole successo anche grazie all’ottimo rapporto con le sue forme.

Come andrà avanti la loro probabile storia d’amore? Nel corso dei prossimi mesi se ne saprà di più.