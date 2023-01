Uomini e Donne, colpo di scena in puntata proprio oggi: trasmesse immagini inedite sul tronista, cosa succede

Uomini e donne – nel nuovo anno – è iniziato in maniera davvero scoppiettante, facendo dimenticare in un colpo solo, a tutti i telespettatori appassionati, le lunghe settimane di pausa natalizia che Canale 5 ha assegnato al dating show di Maria De Filippi.

Come sempre, alcune salienti anticipazioni sono riuscite a trapelare, facendo il giro del web, grazie alle registrazioni effettuate in largo anticipo. Le prime puntate del 2023, infatti, sono state girate poco prima di Natale, lasciando il tempo a tutti i fans di iniziare a scoprire cosa vedranno in questi giorni sul proprio teleschermo.

Uomini e Donne riparte energico con il trovo over

Durante la puntata del 9 gennaio, l’anno è stato inaugurato con veri e propri fuochi d’artificio tra dame e corteggiatori.

Il protagonista, come abbiamo visto, è stato Alessandro, il cavaliere del trono over conteso da Paola e Gemma. Ma ciò che il popolo del web sta davvero attendendo con trepidazione è il colpo di scena legato alla storyline di Federico Dainese e al suo abbandono improvviso del trono classico.

Federico Dainese abbandona Uomini e Donne

Si sa, il percorso del tronista non è effettivamente partito nel migliore dei modi. Federico Dainese, infatti, nel corso delle puntate, non è riuscito a conoscere a fondo le sue corteggiatrici, né a instaurare rapporti che potessero essere il preludio di una storia d’amore.

A quanto pare, in sostanza, nessuna ha fatto breccia nel suo cuore e questo pare abbia portato il giovane a decidere di lasciare il trono senza fare una scelta, seguendo le orme della collega Federica Aversano.

Cosa vedremo nella puntata dell’11 gennaio?

Mentre nella puntata del 10 gennaio, Maria De Filippi è passata dalla storyline di Alessandro a quella di Federico Nicotera, conteso tra Carola e Alice, mostrando la bella esterna che il tronista ha avuto con quest’ultima al concerto di Alessandra Amoruso, cresce l’attesa per il trono di Federico Dainese.

Nella puntata dell’11 gennaio, infatti, dovrebbe andare in onda proprio la sua storyline. Non ci resta dunque che aspettare le 14.45 e sintonizzarci su Canale 5 per scoprire cosa accadrà nella prossima puntata del dating show più famoso d’Italia!