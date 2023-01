GF Vip, la madre di Onestini a Nikita Pelizon: “Meriti che ti portino sotto le coperte e ti scarichino”, la reazione in studio

Nikita Pelizon e Luca Onestini non vanno d'accordo, e questo si sa: quello che non si sapeva è che la Pelizon avrebbe dovuto avere a che fare anche con l'agguerrita famiglia di lui.

Le puntate serali del GF Vip non stanno andando affatto bene a livello di share, e sarebbe forse anche ora di considerare che mettere in primo piano a ogni puntata contenuti altamente tossici.

Ieri sera, ad esempio, uno dei momenti topici della puntata ha avuto come protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon. A scatenare -questa settimana- il caos tra i due è stata una cena regalata per come premio a Nikita, che ha potuto invitare 3 persone a passare la serata con lei. Anziché decidere di passare una serata in benedetta pace invitando 3 amici con cui avrebbe pasteggiato a vino e picanha, ha deciso di invitare -oltre agli amici Antonella Fiordelisi ed Attilio Romita– anche l’acerrimo nemico Onestini, che usa interfacciarsi con Nikita usando una dialettica singolare fatta di frasi ripetute, mansplaining e insinuazioni passivo aggressive.

L’uomo che incede nella casa parlando di Nikita e dichiarando di essere stanco di sentir parlare di Nikita, ha ovviamente colto l’occasione per riaccendere la discussione, chiedendo provocatoriamente a Nikita non solo di chiederle scusa (risultato ottenuto) ma di argomentare, sviluppare e proferire le scuse in modo evoluto. La Pelizon, forse reticente, forse semplicemente basita, ha riso e non ha in effetti argomentato, sviluppato e proferito.

Caschi il Cielo, a questo punto: in puntata si scatena il caos.

Mamma Onestini: due saluti al figlio e poi l’attacco all’avanzata nemica

A mettere il carico da 500 è un’inaspettato nuovo protagonista della serata, ovvero la signora Carla, la mamma di Onestini. Mamy Shark entra a pieno pari e, invece di dire al figlio come vanno le cose e rassicurarlo sull’amore materno, gli dice che è privo di difetti, che ha ragione su tutto e, implicitamente, fa capire che non è lì per parlare con lui. Ad interessarle è qualcun altro, ovvero gli acerrimi nemici del suo pupillo, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, e su questa seconda è arrivata a dire frasi veramente inammissibili: “Con Nikita hai tutte le ragioni.

Sei stato strenuamente rispettoso. Come donna sarei stata contenta. Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti.

Come non può pensare che Luca che è naturalmente espansivo debba modificare gli atteggiamenti.

Nikita non è il centro del mondo”. Poi si è rivolta direttamente a Nikita, dicendo: ”Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”.

Lady Onestini, a quel punto totalmente incurante di sapere altro sul figlio, si è concentrata a difendersi da chi le ha detto che certe osservazioni erano inopportune, nonché insulti veri e propri. Detto ciò, mamma Renegade ha continuato a parlare ed imperare nello studio, dando spiegazioni non volontarie del perché di certi atteggiamenti del figlio.

Del ragazzo sconosciuto di “batti le mani schiocca le dita” innamorato di Ivana la dolce non vi è più traccia. Al suo posto c’è una statua in canottiera che si porta via bicchieri e non lascia parlare la gente, e dopo aver conosciuto sua madre sappiamo il perché.